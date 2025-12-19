नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को देना होगा एक लाख मुआवजा
POCSO कोर्ट ने नाबालिग से बार-बार दुष्कर्म मामले में दोषी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 7:37 AM IST
रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में दोषी को सजा सुनाई. रामपुर की अदालत ने आरोपी सोनी कुमार उर्फ सोनू को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया. दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए. दोषी सोनी कुमार शिमला जिले के गांव बरकल का निवासी है.
साल 2024 का है मामला
पॉक्सो कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जनवरी 2024 को पीड़िता गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी. जहां पर नाबालिग की मुलाकात सोनी कुमार से हुई. पीड़िता और आरोपी के बीच फोन पर पहले से ही बातचीत होती थी, लेकिन 26 जनवरी 2024 को पीड़िता की आरोपी से पहली बार सामने से मुलाकात हुई थी. आरोपी ने उसे यह कहकर रामपुर चलने के लिए राजी किया कि वहां गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है. इस दौरान आरोपी ने शराब का सेवन किया हुआ था.
बस स्टैंड पर छोड़कर भागा आरोपी
रामपुर पहुंचने के बाद आरोपी पीड़िता को एक गेस्ट हाउस ले गया, जहां नाबालिग की मर्जी के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए. अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और उसे अपने घर ले गया. पीड़िता करीब 6 महीने तक आरोपी के घर पर ही रही. इस दौरान वो गर्भवती भी हो गई. बाद में आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात (abortion) की गोलियां दी. जिससे पीड़िता को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई और उसकी तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद आरोपी पीड़िता को रामपुर बस स्टैंड पर छोड़कर वहां से फरार हो गया.
कोर्ट में दर्ज हुए 15 गवाहों के बयान
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 साल से कम थी. उसने अपनी मां को फोन कर रामपुर बुलाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने नाबालिग पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म के आरोप को सिद्ध मानते हुए सोनी कुमार को दोषी करार दिया और उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.