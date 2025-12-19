ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को देना होगा एक लाख मुआवजा

रामपुर कोर्ट ने रेप के दोषी को सुनाई सजा ( Concept Image )