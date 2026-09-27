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इंस्टाग्राम पर मिलने के लिए बुलाया, घर ले जाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा ( PIC CREDIT: IANS )

रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया.