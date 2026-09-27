इंस्टाग्राम पर मिलने के लिए बुलाया, घर ले जाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा
रामपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया. आरोपी को जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 10:38 AM IST
रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले में एक अन्य आरोपी को अदालत ने आरोप सिद्ध न होने पर बरी कर दिया.
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 14 वर्षीय बालिका आरोपी ज्ञान दास को सोशल मीडिया के माध्यम से जानती थी. 9 फरवरी 2024 को आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए उसे संदेश भेजकर बाजार में मिलने के लिए बुलाया था. इसके बाद आरोपी उसे अपने घर ले गया, जहां उसने बालिका की इच्छा के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने घटना के बारे में किसी को न बताने को कहा और धमकी भी दी.
परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद चालान POCSO कोर्ट में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 27 गवाहों के बयान दर्ज किए. उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने ज्ञान दास निवासी कल्पा, किन्नौर को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास के साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, दूसरे आरोपी ज्ञान चंद की अपराध में सक्रिय संलिप्तता साबित नहीं होने पर उसे बरी कर दिया गया.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने एक अन्य मामले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला शनिवार (26 सितंबर, 2026) को सुनाया गया. दोषियों की पहचान तबरेज आलम उर्फ बिराज (26), निवासी पश्चिम चंपारण (बिहार) और लखिन्द्र उर्फ लक्की (24), निवासी गरंगे, निचार (किन्नौर) के रूप में हुई है. दोनों ने रामलीला देखकरर लौट रही नाबालिग के साथ जबरदस्ती की थी. इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है.
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