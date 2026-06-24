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बीडीसी अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नहीं पहुंचा 1 भी सदस्य, कांग्रेस-बीजेपी के दावों की निकली हवा

रामपुर बुशहर में पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान जारी. चुनाव प्रक्रिया टली.

नहीं पहुंचा एक भी बीडीसी सदस्य
नहीं पहुंचा एक भी बीडीसी सदस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
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शिमला: पंचायत चुनाव के बाद बीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर जोर आजमाइश जारी है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लोग अपने समर्थित उम्मीदवारों को कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं. दोनों के बीच कुर्सी के लिए खूब जोड़-तोड़ देखने को मिल रही है.

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर बुशहर में इन दिनों राजनीतिक पारा पूरी तरह गरमाया हुआ है. यहां पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर पूरे दिन भारी राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिलीं. हालांकि, दिनभर चले हाई-वोल्टेज ड्रामे का अंत बेहद अप्रत्याशित रहा. निर्धारित समय बीत जाने तक भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए एक भी निर्वाचित सदस्य विकास खंड कार्यालय नहीं पहुंचा, जिसके चलते प्रशासन को चुनाव टालने पर विवश होना पड़ा.

खाली रही कुर्सियां
खाली रही कुर्सियां (ETV Bharat)

दोनों प्रमुख दलों के दावों के बीच बढ़ा सस्पेंस

विकास खंड कार्यालय रामपुर में बुधवार को तय कार्यक्रम के अनुसार पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन होना था. रामपुर क्षेत्र हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी यहां पूरे दमखम के साथ चुनावी समीकरण बदलने के दावे कर रही थी. कुल 19 सदस्यों वाली इस पंचायत समिति में बहुमत हासिल करने के लिए दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता और रणनीतिकार पर्दे के पीछे से सेटिंग में जुटे हुए थे. पूरे क्षेत्र की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि बाजी किसके हाथ लगती है, लेकिन ऐन वक्त पर किसी भी सदस्य का न पहुंचना सभी को हैरान कर गया.

अधिकारियों ने किया इंतजार, अब घोषित होगी नई तारीख

एसडीएम रामपुर और विकास खंड कार्यालय के निर्वाचन अधिकारी निर्धारित समय सारणी के अनुसार कोरम पूरा होने और सदस्यों के आने का इंतजार करते रहे. घंटों इंतजार के बाद जब 19 में से एक भी बीडीसी (BDC) सदस्य कार्यालय परिसर में दाखिल नहीं हुआ, तो प्रशासनिक अधिकारियों ने नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया को आगे टालने की घोषणा कर दी. एसडीएम रामपुर ने आधिकारिक तौर पर कहा कि सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सका है. अब नियमों के तहत उच्चाधिकारियों से परामर्श कर चुनाव के लिए नई तारीख और समय का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा. वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों के बहुमत के दावों के बीच सदस्यों की अनुपस्थिति ने पंचायत समिति की सत्ता को लेकर सस्पेंस और बढ़ा दिया है.

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