रामपुर में ओवैसी बोले-अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा... आजम खान के लिए दुआ की, सपा-भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे
रामपुर के टांडा स्थित मनसब स्टेडियम में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:09 AM IST
रामपुर : टांडा स्थित मनसब स्टेडियम में आयोजित जनसभा में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भाजपा को घेरा. साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी प्रहार किए. इसके अलावा सपा नेता आजम खान के मुश्किलें दूर करने और रिहाई के लिए दुआ मांगी.
विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आयोजित जनसभा में ओवैसी ने कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा..., कहा कि मुस्लिम समाज को केवल राजनीतिक दलों के पीछे चलने के बजाय अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए. कहा कि अब्दुल केवल दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे नेता, विधायक और सांसद भी बनना चाहिए. इसके अलावा मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और आवास योजना जैसे मुद्दे भी उठाए.
ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को तोड़े जाने, कब्रिस्तानों पर कार्रवाई और मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित झूठे मुकदमों का मुद्दा उठाया. कहा कि लंबे समय से सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की समस्याएं खत्म नहीं हुईं. इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक आजम खान और मौलाना तौकीर रजा की रिहाई के दुआ भी की.