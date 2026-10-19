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रामपुर में ओवैसी बोले-अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा... आजम खान के लिए दुआ की, सपा-भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे

मीडिया से मुखातिब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी. ( Photo Credit : ETV Bharat )

रामपुर : टांडा स्थित मनसब स्टेडियम में आयोजित जनसभा में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर भाजपा को घेरा. साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी प्रहार किए. इसके अलावा सपा नेता आजम खान के मुश्किलें दूर करने और रिहाई के लिए दुआ मांगी.

विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आयोजित जनसभा में ओवैसी ने कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, नेता बनेगा..., कहा कि मुस्लिम समाज को केवल राजनीतिक दलों के पीछे चलने के बजाय अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करनी चाहिए. कहा कि अब्दुल केवल दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे नेता, विधायक और सांसद भी बनना चाहिए. इसके अलावा मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा, रोजगार और आवास योजना जैसे मुद्दे भी उठाए.

रामपुर में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी. (Video Credit : ETV Bharat)

रामपुर में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा. (Photo Credit : ETV Bharat)

रामपुर में आयोजित जनसभा में पहुंचे लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

रामपुर में आयोजित जनसभा में उमड़े लोग. (Photo Credit : ETV Bharat)

ओवैसी ने रामपुर और मुरादाबाद का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी आबादी होने के बावजूद लोगों को बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. समाज की तरक्की के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों के निर्माण को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए.ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए AIMIM को भाजपा की बी-टीम बताए जाने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने सवाल किया कि अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसे भाजपा की बी-टीम क्यों कहा जाता है. ओवैसी ने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में AIMIM के पक्ष में मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए.

ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को तोड़े जाने, कब्रिस्तानों पर कार्रवाई और मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कथित झूठे मुकदमों का मुद्दा उठाया. कहा कि लंबे समय से सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज की समस्याएं खत्म नहीं हुईं. इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक आजम खान और मौलाना तौकीर रजा की रिहाई के दुआ भी की.