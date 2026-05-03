रामपुर के सरकारी नर्सिंग संस्थान में कितनी छात्राएं टीबी पॉजिटिव? स्वास्थ्य विभाग ने बताई सच्चाई
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 6:20 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 6:26 PM IST
शिमला: शिमला जिले के रामपुर में स्थित नर्सिंग इंस्टीट्यूट (रामपुर नर्सिंग संस्थान) में टीबी के मामलों को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरी स्थिति साफ कर दी है. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में 17 से ज्यादा छात्राओं के टीबी पॉजिटिव होने की बात कही जा रही थी, लेकिन विभाग ने इसे भ्रामक बताया है. विभाग के अनुसार संस्थान में केवल 2 छात्राओं में ही टीबी की पुष्टि हुई है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) शिमला डॉ. यशपाल रांटा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला टीबी केस जुलाई 2025 में और दूसरा दिसंबर 2025 में सामने आया था. दोनों छात्राओं को तुरंत राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत मुफ्त इलाज शुरू कर दिया गया. इनमें से एक छात्रा पूरी तरह ठीक हो चुकी है, जबकि दूसरी का इलाज अभी जारी है और उसकी हालत स्थिर है.
17 केस की खबर कैसे फैली?
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि 17 टीबी केस की खबर दरअसल गलत तरीके से फैली. टीबी मरीजों के संपर्क में आई 16 छात्राओं और एक अन्य संपर्क को एहतियातन टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (TPT) दिया गया था. इन्हें भी संक्रमित मान लिया गया, जबकि ये केवल सावधानी के तौर पर दवा ले रही हैं, ताकि भविष्य में संक्रमण न हो.
छात्राओं को मिल रही सुविधाएं
विभाग के अनुसार दोनों संक्रमित छात्राओं को मुफ्त दवाइयों के साथ निक्षय पोषण योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की सहायता और पोषण किट दी जा रही है. इसके अलावा संस्थान में विशेष जांच शिविर लगाकर करीब 80 छात्राओं की स्क्रीनिंग भी की गई, ताकि स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण रखा जा सके. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. विभाग का कहना है कि सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.
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