रामपुर: आज़म खान को बड़ी राहत, शत्रु संपत्ति मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंजूर की जमानत

रामपुर: आज़म खान को बड़ी राहत, शत्रु संपत्ति मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंजूर की जमानत
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री आज़म खान को शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े मामले में जमानत दे दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:50 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आज़म खान के लिए कानूनी मोर्चे पर आज एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है. रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी से जुड़े मामले में आज़म खान की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है.
यह मामला रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में छेड़छाड़ और खुर्द-बुर्द करने से संबंधित है. हालांकि आज़म खान पहले से ही कुछ धाराओं में जमानत पर थे, लेकिन पुलिस द्वारा जांच के दौरान धारा 467 और 471 जैसी गंभीर धाराएं जोड़ने के बाद यह नई कानूनी चुनौती बन गई थी. आज कोर्ट ने इन्हीं बढ़ी हुई धाराओं के आधार पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है.
साल 2020 से जुड़ा है मामला: यह विवाद साल 2020 में तब शुरू हुआ था जब रिकॉर्ड कीपर मोहम्मद फरीद ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप था कि शत्रु संपत्ति से जुड़े सरकारी दस्तावेजों के साथ बड़ी चालाकी से छेड़छाड़ की गई है. पुलिस की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ी, इसमें जौहर ट्रस्ट के सदस्यों समेत आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म का नाम भी शामिल कर लिया गया. पुलिस ने पुन: विवेचना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जालसाजी की सख्त धाराएं बढ़ा दी थीं. आज की जमानत इन नई और जटिल धाराओं के संदर्भ में आज़म खान के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है.
कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलें स्वीकार की: आज़म खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि माननीय न्यायालय ने मामले के तथ्यों और गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. उन्होंने कहा कि शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड से जुड़े इस केस में 467 और 471 जैसी धाराएं बढ़ाई गई थीं, लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया. अधिवक्ता के अनुसार, यह फैसला आज़म खान के लिए बहुत बड़ी कानूनी राहत लेकर आया है. वर्तमान में कई अन्य मुकदमों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री के समर्थकों में इस फैसले के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है.
धारा 467 और 471 में भी मिली राहत: जेल में बंद आज़म खान के लिए यह जमानत तकनीकी और कानूनी रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कानूनी जानकारों का कहना है कि गंभीर धाराओं के बावजूद जमानत मिलना यह दर्शाता है कि बचाव पक्ष ने कोर्ट में मज़बूत साक्ष्य रखे हैं. हालांकि, आज़म खान अभी अन्य कई मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस केस में मिली राहत उनके मनोबल को बढ़ाने वाली है. प्रशासन और पुलिस अब कोर्ट के इस आदेश के बाद आगे की वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हुई है.
रामपुर: आज़म खान को शत्रु संपत्ति मामले में मिली जमानत, एमपी-एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला
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1. आज़म खान को कोर्ट से बड़ी राहत: शत्रु संपत्ति केस में बढ़ी हुई धाराओं पर मिली जमानत.
2. रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला: रिकॉर्ड हेराफेरी मामले में आज़म खान की याचिका मंजूर.
3. धारा 467 और 471 में भी मिली राहत, आज़म खान के लिए बड़ी कानूनी जीत.
4. "सत्य की हुई जीत" - आज़म खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने जमानत पर दी प्रतिक्रिया.
5. शत्रु संपत्ति मामला: साल 2020 से चल रही कानूनी जंग में आज़म खान को मिली सफलता.