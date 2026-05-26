ETV Bharat / state

NOTA की मुहर ने रुकवा दिया चुनाव, 124 वोट पड़ने के बाद खुली पोलिंग पार्टी की बड़ी लापरवाही, 4 अधिकारी सस्पेंड

इस घटना के बाद संबंधित वार्ड का चुनाव स्थगित कर दिया गया. वार्ड में 30 मई को दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया गया है.

RAMPUR NAREN PANCHAYAT ELECTION
हिमाचल में यहां-यहां रद्द हुए पंचायत चुनाव (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 9:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों के बीच शिमला जिले के रामपुर उपमंडल से चुनाव प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत नरैन के वार्ड नंबर-1 स्थित ब्रांदली-1 मतदान केंद्र में मतदान के दौरान ऐसी गलती हुई, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पूरी पोलिंग पार्टी को जिम्मेदार मानते हुए चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. घटना के बाद चुनावी व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

मतदान केंद्र में रह गई NOTA की मुहर

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि मतदान केंद्र के भीतर निर्धारित एरो क्रॉस मार्क सील के साथ NOTA की रबर स्टांप भी रखी हुई थी. मतदान के दौरान एक मतदाता ने उम्मीदवार के चुनाव चिह्न की जगह गलती से NOTA पर मुहर लगा दी. इसके बाद मामले की जानकारी बाहर आई और मतदान केंद्र में हड़कंप मच गया. शिकायत मिलने पर प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की.

124 वोट पड़ने के बाद सामने आई गलती

सबसे गंभीर बात यह रही कि जब तक प्रशासन को इस चूक की जानकारी मिली, तब तक 124 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे, जांच में पाया गया कि मतदान केंद्र में चुनावी सामग्री के प्रबंधन और निगरानी में गंभीर प्रक्रियात्मक लापरवाही हुई है। इसके चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई और चुनाव को बीच में ही रोकना पड़ा.

चार अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मामले को गंभीर मानते हुए पूरी पोलिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की. निलंबित अधिकारियों में प्रीसाइडिंग अधिकारी अनिल कुमार, पोलिंग अधिकारी प्रकाश चंद, राज कुमार तथा रमेश चंद शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में तैनात प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह पूरी सतर्कता और नियमों के अनुसार कार्य करे. ऐसी चूक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी थी.

30 मई को होगा पुनर्मतदान

इस घटना के बाद संबंधित वार्ड का चुनाव स्थगित कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अब ब्रांदली वार्ड में 30 मई को दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है. नए मतदान के बाद ही संबंधित वार्ड के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

यहां भी रद्द हुआ चुनाव

इसी बीच राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं. चंबा जिले की ग्राम पंचायत चम्बी के वार्ड नंबर-3 डीला में वार्ड सदस्य पद के एक उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया है. वहीं मंडी जिले के करसोग क्षेत्र के वार्ड नंबर-12 मेंहडी में पंचायत समिति सदस्य पद के चुनाव को भी स्थगित करना पड़ा. यहां बैलेट पेपर में उम्मीदवार होशियार सिंह वर्मा के नाम की जगह गलती से NOTA छप गया था. इस त्रुटि के कारण संबंधित पंचायतों में चुनाव रद्द कर दिए गए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 मई को पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है.

ये भी पढ़ें: बैलेट पेपर में प्रत्याशी के नाम की जगह लिख दिया नोटा, हिमाचल पंचायत चुनाव में बड़ी चूक

ये भी पढ़ें: गड़बड़ी के बाद मतदान रद्द, शिमला की इस पंचायत का परिणाम अटका, आज नहीं आएगा रिजल्ट

TAGGED:

NOTA STAMP CONTROVERSY RAMPUR
PANCHAYAT POLLS HIMACHAL
HIMACHAL PANCHAYAT ELECTIONS 2026
POLLING PARTY SUSPENDED RAMPUR
RAMPUR NAREN PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.