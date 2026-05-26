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NOTA की मुहर ने रुकवा दिया चुनाव, 124 वोट पड़ने के बाद खुली पोलिंग पार्टी की बड़ी लापरवाही, 4 अधिकारी सस्पेंड

शिमला: हिमाचल प्रदेश में चल रहे पंचायती राज चुनावों के बीच शिमला जिले के रामपुर उपमंडल से चुनाव प्रक्रिया में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत नरैन के वार्ड नंबर-1 स्थित ब्रांदली-1 मतदान केंद्र में मतदान के दौरान ऐसी गलती हुई, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने पूरी पोलिंग पार्टी को जिम्मेदार मानते हुए चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. घटना के बाद चुनावी व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं.

मतदान केंद्र में रह गई NOTA की मुहर

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि मतदान केंद्र के भीतर निर्धारित एरो क्रॉस मार्क सील के साथ NOTA की रबर स्टांप भी रखी हुई थी. मतदान के दौरान एक मतदाता ने उम्मीदवार के चुनाव चिह्न की जगह गलती से NOTA पर मुहर लगा दी. इसके बाद मामले की जानकारी बाहर आई और मतदान केंद्र में हड़कंप मच गया. शिकायत मिलने पर प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू की.

124 वोट पड़ने के बाद सामने आई गलती

सबसे गंभीर बात यह रही कि जब तक प्रशासन को इस चूक की जानकारी मिली, तब तक 124 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे, जांच में पाया गया कि मतदान केंद्र में चुनावी सामग्री के प्रबंधन और निगरानी में गंभीर प्रक्रियात्मक लापरवाही हुई है। इसके चलते मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई और चुनाव को बीच में ही रोकना पड़ा.

चार अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने मामले को गंभीर मानते हुए पूरी पोलिंग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की. निलंबित अधिकारियों में प्रीसाइडिंग अधिकारी अनिल कुमार, पोलिंग अधिकारी प्रकाश चंद, राज कुमार तथा रमेश चंद शामिल हैं. प्रशासन का कहना है कि चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में तैनात प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह पूरी सतर्कता और नियमों के अनुसार कार्य करे. ऐसी चूक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी थी.