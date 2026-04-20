Namaz Controversy; रामपुर में चौराहे पर युवक ने पढ़ी नमाज, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के मुख्य चौराहे शाहाबाद गेट पर युवक का नमाज पढ़ते वीडियो भी वायरल हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:40 AM IST
रामपुर : कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के मुख्य चौराहे शाहाबाद गेट पर एक युवक के नमाज पढ़ने पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. पुलिस की आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया. युवक का चौराहे पर नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. हालांकि युवक के परिजन उसे मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था. वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था. वीडियो की सत्यतता जांचने पर पता चला कि वीडियो रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के मुख्य चौराहे शाहाबाद गेट का है. इसके बाद तत्काल पुलिस टीम भेज कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी की पहचान बिलासपुर तहसील के धावनी हसनपुर गांव निवासी नईम के रूप में हुई. वह शहर के एक होटल में काम करता है.
अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. हालांकि युवक के परिजनों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान रहता है. फिलहाल इस दावे की गंभीरता से जांच की जा रही है.