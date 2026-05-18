कांग्रेस के सबसे पुराने और मजबूत किले में भाजपा की सेंध, पहली बार खिला 'कमल', विक्रमादित्य सिंह को झटका
रामपुर क्षेत्र को कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक जमीन माना जाता है. प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 12:42 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माने जाने वाले रामपुर से इस बार बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिले हैं. नगर परिषद चुनाव में पहली बार भाजपा समर्थित पार्षदों ने बहुमत हासिल कर कांग्रेस के किले में बड़ी सेंध लगा दी है. खास बात यह है कि रामपुर को कांग्रेस और विशेष रूप से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है. ऐसे में भाजपा की यह जीत केवल स्थानीय निकाय चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत मानी जा रही है.
रामपुर नगर परिषद के 9 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार केवल 4 सीटें ही जीत सके. नगर परिषद गठन के बाद यह पहला मौका है जब भाजपा समर्थित पार्षदों ने यहां बहुमत हासिल किया है. इससे पहले लंबे समय तक रामपुर नगर परिषद में कांग्रेस का ही दबदबा बना रहता था.
विक्रमादित्य सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में BJP की बढ़त
रामपुर क्षेत्र को वीरभद्र सिंह परिवार और कांग्रेस की पारंपरिक राजनीतिक जमीन माना जाता है. वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ रखते हैं. ऐसे में भाजपा का यहां बहुमत हासिल करना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
किस वार्ड में कौन जीती?
भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने वार्ड नंबर 2, 5, 6, 7 और 8 में जीत दर्ज की. वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी वार्ड नंबर 1, 3, 4 और 9 में विजयी रहे. सबसे ज्यादा चर्चा वार्ड नंबर-2 की रही, जहां कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा. वहीं वार्ड नंबर-4 में भाजपा की मजबूत दावेदार को हार का सामना करना पड़ा.
विजयी उम्मीदवार
- वार्ड-1 से दीपना परशेटका (कांग्रेस समर्थित)
- वार्ड-2 से रोहित नेगी (भाजपा समर्थित)
- वार्ड-3 से जय श्री (कांग्रेस समर्थित)
- वार्ड-4 से करण शर्मा (कांग्रेस समर्थित)
- वार्ड-5 से नीतिका (भाजपा समर्थित)
- वार्ड-6 से उमा देवी (भाजपा समर्थित)
- वार्ड-7 से सुंदरलाल (भाजपा समर्थित)
- वार्ड-8 से चंद्रप्रभा (भाजपा समर्थित)
- वार्ड-9 से विशेषर लाल (कांग्रेस समर्थित)
68 फीसदी से ज्यादा हुआ मतदान
नगर परिषद चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला. शुरुआती घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन दिन बढ़ने के साथ मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला. तेज गर्मी के बावजूद लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. नगर परिषद क्षेत्र में कुल 4060 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 2821 मतदाताओं ने वोट डाला. कुल मतदान प्रतिशत 68.29 फीसदी दर्ज किया गया. पुरुष और महिला मतदाताओं में भी अच्छा उत्साह देखने को मिला. 1471 पुरुष तथा 1350 महिला मतदाताओं ने मतदान किया. सबसे अधिक मतदान वार्ड नंबर-7 में 76.65 फीसदी रहा, जबकि सबसे कम मतदान वार्ड नंबर-8 में 47.32 फीसदी दर्ज किया गया.
मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना शुरू हुई और करीब एक घंटे के भीतर सभी 9 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए. परिणाम सामने आते ही भाजपा समर्थकों में जश्न का माहौल बन गया. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे रामपुर की राजनीति में ऐतिहासिक जीत बताया.
भाजपा नेता कौल सिंह नेगी ने विजयी पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनता ने विकास और बेहतर नगर परिषद प्रशासन के पक्ष में मतदान किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित पार्षद अब नगर परिषद क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं और विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे.
बदलते राजनीतिक संकेतों से बढ़ी हलचल
रामपुर नगर परिषद चुनाव परिणामों को अब केवल स्थानीय चुनाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में भाजपा की यह जीत आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दे सकती है.
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