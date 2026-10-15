ETV Bharat / state

रामपुर में आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर: तीन पीढ़ियों से रावण के पुतले बना रहा है यह मुस्लिम परिवार

विविधता और एकता का संदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है. यहां एक मुस्लिम परिवार की तीसरी पीढ़ी दशहरे पर दहन होने वाले रावण के पुतले बनाने का काम कर रही है.

इस परिवार के नासिर पिछले करीब 30 वर्षों से इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके पिता और दादा भी इसी काम से जुड़े थे, ऐसे में रावण के पुतले बनाना उनके लिए सिर्फ रोजी-रोटी नहीं, बल्कि परिवार की विरासत भी है.

जानकारी देते नासिर. (Video Credit: ETV Bharat) तीन पीढ़ियों से जारी है रावण के पुतले बनाने का काम: रामपुर की पहचान उसकी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के लिए भी होती है. यहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में भाग लेते नजर आते हैं. इसी साझा संस्कृति की झलक तब दिखाई देती है, जब दशहरे के लिए रावण के विशाल पुतले तैयार किए जाते हैं. मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नासिर अपने पिता और दादा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले तीन दशक से इस काम में जुटे हैं. 30 सालों से हुनर को निखार रहे नासिर: विरासत में मिली कला से गढ़ रहे हैं दशहरे का प्रतीक (Photo Credit: ETV Bharat) नासिर के लिए हुनर ही परिवार की पहचान: नासिर को रावण के पुतले बनाने के काम से खास लगाव है. उनके लिए यह केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि खुशी और सुकून देने वाला हुनर है. पुतला तैयार करने के लिए मेहनत, अनुभव और बारीकी से काम करने की जरूरत होती है. उसके आकार से लेकर बनावट और सजावट तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता है, ताकि दशहरे के दिन रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बन सके. रामपुर से उत्तराखंड तक मांग: मुरादाबाद, बरेली और रुद्रपुर की रामलीलाओं में भी भेजे जाते हैं पुतले (Photo Credit: ETV Bharat)