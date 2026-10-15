रामपुर में आपसी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर: तीन पीढ़ियों से रावण के पुतले बना रहा है यह मुस्लिम परिवार
नासिर पिछले 30 सालों से इस परंपरा को आगे बढ़ाकर भाईचारे का संदेश दे रहे हैं. देखिए रामपुर से संवाददाता आजम खान की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:41 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में हिंदू-मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है. यहां एक मुस्लिम परिवार की तीसरी पीढ़ी दशहरे पर दहन होने वाले रावण के पुतले बनाने का काम कर रही है.
इस परिवार के नासिर पिछले करीब 30 वर्षों से इस हुनर को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके पिता और दादा भी इसी काम से जुड़े थे, ऐसे में रावण के पुतले बनाना उनके लिए सिर्फ रोजी-रोटी नहीं, बल्कि परिवार की विरासत भी है.
तीन पीढ़ियों से जारी है रावण के पुतले बनाने का काम: रामपुर की पहचान उसकी गंगा-जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे के लिए भी होती है. यहां अलग-अलग धर्मों के लोग एक-दूसरे के त्योहारों और परंपराओं में भाग लेते नजर आते हैं. इसी साझा संस्कृति की झलक तब दिखाई देती है, जब दशहरे के लिए रावण के विशाल पुतले तैयार किए जाते हैं. मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नासिर अपने पिता और दादा की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पिछले तीन दशक से इस काम में जुटे हैं.
नासिर के लिए हुनर ही परिवार की पहचान: नासिर को रावण के पुतले बनाने के काम से खास लगाव है. उनके लिए यह केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि खुशी और सुकून देने वाला हुनर है. पुतला तैयार करने के लिए मेहनत, अनुभव और बारीकी से काम करने की जरूरत होती है. उसके आकार से लेकर बनावट और सजावट तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता है, ताकि दशहरे के दिन रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बन सके.
रामपुर से दूसरे शहरों तक पहुंचते हैं रावण के पुतले: रामपुर में तैयार होने वाले रावण के पुतलों की मांग आसपास के शहरों में भी रहती है. यहां बनाए गए पुतले मुरादाबाद और बरेली के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर तक भेजे जाते हैं. इन शहरों की रामलीलाओं में दशहरे के मौके पर रावण दहन के लिए इन पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह नासिर और उनका परिवार रामपुर की कला और अपने पारंपरिक हुनर को दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचाने में भी योगदान दे रहा है.
बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व से जुड़ा परिवार: दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है और इसके साथ ही रामलीला की परंपरा का एक अहम पड़ाव पूरा होता है. इस आयोजन के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, जिनमें रावण के पुतले बनाने वाले कारीगर भी शामिल हैं. नासिर और उनका परिवार भी अपने हुनर के जरिए इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है.
धर्म से आगे बढ़कर भाईचारे का संदेश: रामपुर के नासिर की कहानी बताती है कि कला और हुनर की कोई धार्मिक सीमा नहीं होती. एक मुस्लिम परिवार की तीसरी पीढ़ी का दशहरे के लिए रावण के पुतले बनाना आपसी सद्भाव और साझा संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है. ऐसी मिसालें याद दिलाती हैं कि समाज की मजबूती एक-दूसरे की परंपराओं का सम्मान करने और मिल-जुलकर रहने में है. रामपुर की यह कहानी संदेश देती है कि इंसान की पहचान उसके धर्म के साथ-साथ उसके कर्म, हुनर और सोच से भी बनती है.
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