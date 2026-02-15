ETV Bharat / state

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा-वंदे मातरम कहने या गाने से ऐतराज करने वाले "बेईमान"

मुख्तार अब्बास नक़वी ने बीते शनिवार को रठौंडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया.

रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नक़वी
रामपुर पहुंचे मुख्तार अब्बास नक़वी (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर : रठौंडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने शनिवार को फीता काटकर किया. उद्घाटन के बाद नकवी मंदिर में जलाभिषेक किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. इसके बाद मेले में लगे स्टालों का निरीक्षण किया. हर साल की तरह इस बार भी मेले में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हुए.

रामपुर में किसान मेले का शुभारंभ करते मुख्तार अब्बास नक़वी
रामपुर में किसान मेले का शुभारंभ करते मुख्तार अब्बास नक़वी (Photo Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने रठौंडा का शिव मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है. हमें यहां हर वर्ष जलाभिषेक करने का सौभाग्य मिलता है. आज दुनिया में भारत की धाक और धमक है. जिसका कारण देश में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल है. नकवी ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला. नकवी ने कहा कि वंदे मातरम कहने या गाने से जिसका ईमान खतरे में पड़ जाता है, मेरी नजर में उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं हो सकता है. वंदे मातरम के प्रति असहिष्णुता सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है और यह राष्ट्रवादी भावना पर सवाल खड़ा करती है. कुछ लोगों की सोच वंदे मातरम को लेकर सांप्रदायिक संक्रमण से ग्रस्त दिखाई देती है और ऐसी मानसिकता देशहित के अनुकूल नहीं है.

रामपुर में किसान मेले का शुभारंभ करते मुख्तार अब्बास नक़वी
रामपुर में किसान मेले का शुभारंभ करते मुख्तार अब्बास नक़वी (Photo Credit : ETV Bharat)


मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे कहा कि वंदे मातरम गाने से कोई अपने आप राष्ट्रवादी नहीं बन जाता, लेकिन इसके प्रति असहिष्णुता निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, किसान और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. किसान मेले में कृषि उपकरण, बीज और सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें : वंदे मातरम् पर सरकार का आदेश असंवैधानिक, वापस नहीं हुआ तो न्यायालय जाएंगे: पर्सनल लॉ बोर्ड

यह भी पढ़ें : महबूबा का बेतुका बयान, अगर आजादी के समय BJP सत्ता में होती तो कश्मीर भारत में नहीं होता

TAGGED:

MUKHTAR ABBAS NAQVI VANDE MATARAM
BJP LEADER MUKHTAR ABBAS NAQVI
POLITICS ON VANDE MATARAM
FARMERS FAIR IN RAMPUR
MUKHTAR ABBAS NAQVI IN ​​RAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.