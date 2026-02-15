ETV Bharat / state

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा-वंदे मातरम कहने या गाने से ऐतराज करने वाले "बेईमान"

रामपुर : रठौंडा के ऐतिहासिक शिव मंदिर परिसर में आयोजित किसान मेले का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने शनिवार को फीता काटकर किया. उद्घाटन के बाद नकवी मंदिर में जलाभिषेक किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की. इसके बाद मेले में लगे स्टालों का निरीक्षण किया. हर साल की तरह इस बार भी मेले में बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग शामिल हुए.

रामपुर में किसान मेले का शुभारंभ करते मुख्तार अब्बास नक़वी (Photo Credit : ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत में मुख्तार अब्बास नकवी ने रठौंडा का शिव मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है. हमें यहां हर वर्ष जलाभिषेक करने का सौभाग्य मिलता है. आज दुनिया में भारत की धाक और धमक है. जिसका कारण देश में सनातन और सुशासन के संकल्प का अमृतकाल है. नकवी ने बिना किसी का नाम लिए अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला. नकवी ने कहा कि वंदे मातरम कहने या गाने से जिसका ईमान खतरे में पड़ जाता है, मेरी नजर में उससे बड़ा कोई बेईमान नहीं हो सकता है. वंदे मातरम के प्रति असहिष्णुता सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है और यह राष्ट्रवादी भावना पर सवाल खड़ा करती है. कुछ लोगों की सोच वंदे मातरम को लेकर सांप्रदायिक संक्रमण से ग्रस्त दिखाई देती है और ऐसी मानसिकता देशहित के अनुकूल नहीं है.