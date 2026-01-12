ETV Bharat / state

जीरामजी योजना की खूबियां बताने रामपुर पहुंचे राज्यमंत्री जेपीएस राठौर, नितिन अग्रवाल ने लखीमपुर में रखी बात

गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होने के बाद लोगों के बीच पहुंचे रहे भाजपा के सांसद-मंत्री-विधायक.

रामपुर में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर.
रामपुर में सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर/लखीमपुर : गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना (जी राम जी योजना) लागू करने के बाद भाजपा के सांसद-मंत्री-विधायक योजना की खूबियां बताने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं. योजना की खूबियां बताने के बहाने वे विपक्ष पर जुबानी हमला भी बोल रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को रामपुर के
संत शिरोमणि दास गेस्ट हाउस में सहकारिता राज्य मंत्री और रामपुर के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर और लखीमपुर खीरी में आबकारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने प्रेस वार्ता की.

मीडिया से मुखातिब राज्यमंत्री जेपीएस राठौर. (Video Credit : ETV Bharat)

रामपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जेपीएस राठौर ने कहा कि गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना में श्रमिकों के लिए उनकी जीविका का बेहतर साधन का प्रावधान किया गया है. भाजपा हर वर्ग को रोजगार देने की बात कर रही है. वहीं कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान के जरिये गरीबों की योजना को भ्रष्टाचार में झोंकना चाहती है. इस दौरान सहकारिता मंत्री ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि आजम खान को दूसरे लोगों को सताने से पहले सोचना चाहिए था.


प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस 100 दिन के एक्शन प्लान की तैयारी पर राज्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कई एक्शन प्लान पहले भी बनाए चुके हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है. प्रदेश में योगी और मोदी का राज है. देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित है और उनकी योजनाओं का सम्मान कर रहा है. इसी प्रकार प्रदेश में योगी जी के अलावा किसी दूसरे के लिए यहां स्थान नहीं है.





लखीमपुर खीरी की प्रेस कांफ्रेंस में अव्यवस्था

कलेक्ट्रेट सभागार में आबकारी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल की अध्यक्षता में जी राम जी योजना के बाबत आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अव्यवस्था की शिकायत रही. दरअसल जिला सूचना विभाग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय दोपहर 2:30 बजे निर्धारित किया गया था, लेकिन प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल करीब एक घंटे की देर से पहुंचे. इसको लेकर मीडिया के कई साथियों ने नाराजगी जताई. हालांकि मान मनौव्वल के बाद हालात सामान्य हो गए.

प्रेस वार्ता के दौरान नितिन अग्रवाल ने गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना (जीरामजी योजना) के खास बिंदुओं पर चर्चा की और खूबियां बताईं. इसी बीच सदर विधायक योगेश वर्मा प्रेस कांफ्रेंस में स्थान न मिलने को लेकर भड़क गए. इससे प्रेस कांफ्रेंस में स्थिति असहज हो गई. हालांकि बाद में अधिकारियों और प्रभारी मंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया.

यह भी पढ़ें : 'औरंगजेब का महिमामंडन करने वालों को जनता देगी जवाब'; राज्यमंत्री बोले- जनता खुशहाल, सत्ता का लालच करने वाले दुखी

यह भी पढ़ें : मंत्री जेपीएस राठौर बोले- विपक्ष एक साथ बैठ नहीं सकता तो एक साथ चलेगा कैसे, यूपी में सभी सीटें जीतेगी भाजपा

TAGGED:

RAMPUR AZAM KHAN
COOPERATIVE MINISTER JPS RATHORE
G RAM G YOJANA
MLA YOGESH VERMA
G RAM G YOJANA PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.