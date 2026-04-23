रामपुर में दुध उत्पादकों का हल्ला बोल, NH-5 पर किया चक्का जाम, भुगतान में देरी से भड़का गुस्सा
दुध उत्पादकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:40 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में दुध उत्पादकों का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर फूट पड़ा. गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर सैकड़ों पशुपालकों ने NH-05 पर चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. भुगतान में देरी और सुविधाओं की कमी को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगाय
हिमाचल प्रदेश दुध उत्पादक संघ (सीटू) के बैनर तले रामपुर, ननखड़ी, कुमारसैन, आनी, निरमंड और करसोग क्षेत्रों से आए 200 से 250 पशुपालकों ने दत्तनगर स्थित चौहान फूड कॉर्नर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-05 पर धरना दिया. इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने संभाली कमान
इस आंदोलन का नेतृत्व किसान सभा के राज्य महासचिव और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग उठाई.
क्या है पशुपालकों की मांगें?
पशुपालकों का सबसे बड़ा मुद्दा दूध के भुगतान में हो रही देरी रहा. उन्होंने मांग की कि हर महीने तय समय पर डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भुगतान किया जाए. इसके अलावा दूध की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक मशीनें सभी सोसाइटियों में लगाने की भी मांग की गई. प्रदर्शनकारियों ने पशु आहार सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने, दत्तनगर मिल्क प्लांट में खाली पद भरने, चोकर संयंत्र स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर घी, दही, पनीर व अन्य उत्पादों के निर्माण की मांग की. साथ ही पशु औषधालयों में बेहतर स्टाफ और सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी बात कही गई.
उग्र आंदोलन की चेतावनी
राकेश सिंघा ने कहा कि दुध उत्पादकों की लंबे समय से अनदेखी हो रही है. अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो यह आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है. उन्होंने साफ कहा कि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
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