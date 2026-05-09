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रामपुर: मेट्रो हॉस्पिटल में नवजात की मौत होने पर तोड़फोड़; स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, दो कर्मचारी हिरासत में

रामपुर के मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की.

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अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:21 PM IST

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रामपुर: रामपुर जनपद के थाना पटवाई क्षेत्र में स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत के बाद देर रात जमकर हंगामा हो गया. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और कथित झोलाछाप डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की.

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाराज़ परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से दो स्टाफ कर्मियों को हिरासत में लिया है.

परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़. (Video Credit: ETV Bharat)

परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़: अस्पताल में हुई तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. बताया जा रहा है कि नवजात शिशु का पिछले दो दिनों से मेट्रो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान अचानक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में सही इलाज नहीं दिया गया और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मासूम की जान चली गई.

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को किया सील: घटना के बाद अस्पताल परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने आक्रोशित होकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी अतुल कुमार रस्तोगी तुरंत मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई गईं, जिसके चलते मेट्रो हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया. साथ ही अस्पताल संचालक के खिलाफ थाना पटवाई में तहरीर भी दी गई है.

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रामपुर मेट्रो हॉस्पिटल कांड: दो कर्मचारी हिरासत में, संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज. (Photo Credit: ETV Bharat)

दोषियों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई: मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपा सिंह ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.

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