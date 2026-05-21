ETV Bharat / state

रामपुर में इस दिन लोकल रूट होंगे प्रभावित, चुनाव ड्यूटी पर जाएंगी HRTC की 13 बसें

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. पंचायत चुनाव को लेकर रामपुर बुशहर में भी परिवहन व्यवस्था प्रभावित रहेगी. रामपुर बुशहर क्षेत्र में 24, 26, 28 और 30 मई को कई लोकल बस रूट प्रभावित रहेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव ड्यूटी के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों को लगाया जा रहा है, जिसके चलते रामपुर बुशहर के यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. प्रदेश में 26, 28 और 30 मई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान डाला जाएगा.

चुनाव ड्यूटी में जाएंगी 13 बसें

रामपुर बस अड्डा प्रभारी स्वरूप कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के चलते जिला प्रशासन की ओर से रामपुर डिपो से फिलहाल 13 बसों की मांग भेजी गई है. ये बसें चुनाव ड्यूटी में पोलिंग पार्टियों, चुनाव कर्मचारियों और मतदान सामग्री को विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए परिवहन व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए जा रहे हैं. जिन दिनों में बसें चुनाव ड्यूटी पर रहेंगी, उन दिनों में कुछ लोकल रूटों पर बस सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित रह सकती हैं. हालांकि जरूरी और प्रमुख रूटों पर सेवाएं बनाए रखने की कोशिश की जाएगी.