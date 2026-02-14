ETV Bharat / state

रामपुर अधिवक्ता हत्याकांड; अधिवक्ताओं ने हाईवे किया बंद, प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी

हाईवे जान की सूचना पर जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. डीएम और एसपी ने अधिवक्ताओं से वार्ता कर समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे. फिलहाल हाईवे पूरी तरह जाम है और बड़ी संख्या में अधिवक्ता धरने पर बैठे हुए हैं.

रामपुर : अधिवक्ता फारुख खान हत्याकांड को लेकर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को रामपुर के तमाम अधिवक्ता एकजुट होकर अंबेडकर पार्क हाईवे पर पहुंचे और हाईवे को पूरी तरह बंद कर धरने पर बैठ गए. अधिवक्ताओं ने मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.



बता दें, जिला पंचायत में क्लर्क हत्या आरोपी असगर अली का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसमें छीना छपटी में गोली चलने पर अधिवक्ता फारुख खान की मौत होने की बात कही जा रही है. दरअसल बीती 11 फरवरी को जिला पंचायत परिसर में अधिवक्ता फारुख खान की गोली लगने से मौत हो गई थी. आरोप है कि वहां तैनात क्लर्क असगर अली ने गोली चलाई, जिसमें फारुख खान की पत्नी भी घायल हो गई हैं. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी. मुख्य आरोपी असगर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अनुज रस्तोगी अभी फरार बताया जा रहा है.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष शिरीष कुमार मेहरोत्रा ने कहा है कि यदि सरकार ने अधिवक्ताओं की मांगें नहीं मानीं तो यह आंदोलन रामपुर तक सीमित नहीं रहेगा. दोषियों पर कार्रवाई न होने पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने 18 फरवरी को प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों की बैठक बुलाने की घोषणा भी की है.

यह भी पढ़ें : सुल्तानपुर अधिवक्ता हत्याकांड; फरार गैंगस्टर सिराज अहमद की 4.66 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

यह भी पढ़ें : हरदोई में वकील हत्याकांड का खुलासा; सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 5 लोग गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के विवाद में मारी थी गोली