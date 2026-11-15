रामपुर जमीन विवाद: नवाब काजिम अली खान का आजम खान पर बड़ा बयान
रामपुर में 40 करोड़ की सरकारी जमीन ट्रांसफर मामले ने सियासी बहस तेज कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:18 AM IST
रामपुर: जमीन विवादों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है. रामपुर के नवाब काजिम अली खान ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर दर्ज मुकदमे फर्जी नहीं, बल्कि उनके अपने कारनामें हैं, जिससे रामपुर में सियासी बहस तेज हो गई है.
दरअसल, सरकारी जमीन को कारोबारी के नाम ट्रांसफर किए जाने के मामले को लेकर जब पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज उन्होंने अखबारों में प्रकाशित खबरों और अपने सोशल मीडिया पेज पर पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं.
उनका आरोप है कि रामपुर में नॉन-जेडए और जेडए जमीनों की श्रेणी का यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुआ था. उस समय आजम खान मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी.
नवाब काजिम अली खान ने कहा कि रामपुर में नॉन-जेडए श्रेणी की जमीनें थीं ही नहीं और इस संबंध में तमाम दस्तावेज शासन और प्रशासन के पास मौजूद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित हैं, तो इस मामले में पहले किसी ने गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनों की श्रेणी का यह सिस्टम लोगों को परेशान करने और फायदा उठाने का जरिया बन गया था.
पूर्व मंत्री ने अपने निजी संपत्ति से जुड़े मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निजी जमीन पर भी अतिक्रमण कराया गया था. फ्लाईओवर के पास स्थित दुकानों और दूसरी इमारतों को तोड़े जाने की कार्रवाई को भी उन्होंने गलत बताया. उनका कहना था कि उस समय लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, जिसकी वजह से वे कानूनी लड़ाई भी ठीक से नहीं लड़ पाए.
वहीं, जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे मामले में उनका नाम भी सामने आ रहा है, तो उन्होंने इससे इनकार किया. उन्होंने साफ कहा कि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह और डॉ. तनवीर की इस मामले में कोई गलत भूमिका नहीं है. उनके मुताबिक, इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है, वह कानूनी है और इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है.
फिलहाल करीब 40 करोड़ रुपये की बताई जा रही सरकारी जमीन के ट्रांसफर का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान के इस बयान ने रामपुर की जमीनों की श्रेणी और पुराने प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक बार फिर सियासी बहस तेज कर दी है. अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से क्या तथ्य सामने रखे जाते हैं.
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