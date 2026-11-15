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रामपुर जमीन विवाद: नवाब काजिम अली खान का आजम खान पर बड़ा बयान

नवाब काजिम अली खान का आजम खान पर बड़ा बयान ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जमीन विवादों का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है. रामपुर के नवाब काजिम अली खान ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर दर्ज मुकदमे फर्जी नहीं, बल्कि उनके अपने कारनामें हैं, जिससे रामपुर में सियासी बहस तेज हो गई है.



दरअसल, सरकारी जमीन को कारोबारी के नाम ट्रांसफर किए जाने के मामले को लेकर जब पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज उन्होंने अखबारों में प्रकाशित खबरों और अपने सोशल मीडिया पेज पर पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं.

रामपुर जमीन विवाद (VIDEO Credit: ETV Bharat) उनका आरोप है कि रामपुर में नॉन-जेडए और जेडए जमीनों की श्रेणी का यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुआ था. उस समय आजम खान मंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी.



नवाब काजिम अली खान ने कहा कि रामपुर में नॉन-जेडए श्रेणी की जमीनें थीं ही नहीं और इस संबंध में तमाम दस्तावेज शासन और प्रशासन के पास मौजूद हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित हैं, तो इस मामले में पहले किसी ने गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनों की श्रेणी का यह सिस्टम लोगों को परेशान करने और फायदा उठाने का जरिया बन गया था.