रामपुर में जमीन को लेकर उठे विवाद पर डॉक्टर महमूद ने दी सफाई; बोले- 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी जमीन, 40 करोड़ की कीमत कैसे हो गई?
डॉ. महमूद और उनके वकील ने जमीन की कीमत 40 करोड़ होने के दावों को नकारते हुए हाईकोर्ट में याचिका की बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:07 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 10:40 PM IST
रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है. इस मामले में डॉक्टर महमूद और उनके अधिवक्ता तरुण कुमार ने प्रेसवार्ता कर अपना पक्ष रखा है. डॉक्टर महमूद ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों और उसकी कीमत को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी.
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने यह जमीन 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी, लेकिन अब इसकी कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं, उनके अधिवक्ता ने राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे ठीक कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है.
2019 में 1.40 करोड़ रुपये में खरीदी थी जमीन: डॉक्टर महमूद के अधिवक्ता तरुण कुमार ने बताया कि विवादित जमीन रामपुर के सराय गेट इलाके में स्थित है. इसका गाटा संख्या 34/1 बताया गया है. उनके मुताबिक, इस जमीन का इतिहास वर्ष 1944 से जुड़ा हुआ है, जब रामपुर रियासत की ओर से यह जमीन शौकत अली रिजवी को दी गई थी. बाद में शौकत अली रिजवी के बेटे वजाहत अली रिजवी से डॉक्टर महमूद ने वर्ष 2019 में यह जमीन 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी.
राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का लगाया आरोप: अधिवक्ता तरुण कुमार ने रामपुर रियासत के भारत में विलय का जिक्र करते हुए कहा कि 1 जुलाई 1949 को रामपुर रियासत का भारत में विलय हुआ था. इसके बाद यहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू होने थे. उनका आरोप है कि इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में इस जमीन को अब भी नॉन-जेडए यानी नॉन-जमींदारी उन्मूलन श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. उनका कहना है कि मौजूदा कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस कथित त्रुटि को ठीक किया जाना चाहिए.
तहसील से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला: तरुण कुमार के मुताबिक, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय में कई बार प्रयास किए गए. हालांकि, वहां से समाधान नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया. इस मामले में रिट याचिका दाखिल कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कथित गलत प्रविष्टियों को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता का कहना है कि अब इस मामले को कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर देखा जाना चाहिए.
न कब्रिस्तान, न सरकारी और न लावारिस जमीन: अधिवक्ता ने विवादित जमीन की स्थिति स्पष्ट करते हुए दावा किया कि यह न तो कब्रिस्तान की जमीन है, न सरकारी भूमि और न ही लावारिस या श्मशान की जमीन है. उनके मुताबिक, पिछले करीब 82 वर्षों से यह जमीन एक ही परिवार के नाम चली आ रही थी. उन्होंने कहा कि जमीन के मामले में मंडलायुक्त और पूर्व मंडलायुक्त के नाम भी चर्चा में लाए जा रहे हैं. हालांकि, उनके अनुसार पूरे मामले को राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी प्रक्रिया के नजरिये से समझने की जरूरत है.
डॉक्टर महमूद ने उठाया जमीन की कीमत पर सवाल: वहीं, डॉक्टर महमूद ने कहा कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है. वह लोगों के मन में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने यह जमीन 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी, लेकिन अब इसकी कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन की कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है, तो आखिर उन्होंने इसे कितनी कीमत में खरीदा था?
मंडलायुक्त के आदेश का भी किया जिक्र: डॉक्टर महमूद ने बताया कि जमीन के मामले में मंडलायुक्त स्तर पर भी आदेश हुआ था. उनके मुताबिक, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन का आगे हस्तांतरण किया गया. उन्होंने जमीन की खरीद और उससे जुड़े दस्तावेजों को लेकर अपना पक्ष रखा. इस पूरे विवाद में उनके अधिवक्ता ने भी राजस्व रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया.
अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें: फिलहाल, रामपुर जमीन विवाद में डॉक्टर महमूद और उनके अधिवक्ता ने प्रेसवार्ता कर अपना पक्ष सामने रखा है. उन्होंने जमीन की पुरानी स्थिति, खरीद-फरोख्त और राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ियों से जुड़े तर्क पेश किए हैं. वहीं, इस मामले में दाखिल रिट याचिका और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की भूमिका अहम रहने वाली है. अब देखना होगा कि उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान क्या तथ्य सामने आते हैं और जमीन की कानूनी स्थिति को लेकर आगे क्या फैसला होता है.
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