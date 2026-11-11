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रामपुर में जमीन को लेकर उठे विवाद पर डॉक्टर महमूद ने दी सफाई; बोले- 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी जमीन, 40 करोड़ की कीमत कैसे हो गई?

वकील का दावा- 82 सालों से एक ही परिवार के नाम दर्ज थी भूमि. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है. इस मामले में डॉक्टर महमूद और उनके अधिवक्ता तरुण कुमार ने प्रेसवार्ता कर अपना पक्ष रखा है. डॉक्टर महमूद ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों और उसकी कीमत को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में उन्होंने यह जमीन 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी, लेकिन अब इसकी कीमत 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं, उनके अधिवक्ता ने राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि इसे ठीक कराने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है.

जानकारी देते डॉ. महमूद और उनके वकील. (Video Credit: ETV Bharat) 2019 में 1.40 करोड़ रुपये में खरीदी थी जमीन: डॉक्टर महमूद के अधिवक्ता तरुण कुमार ने बताया कि विवादित जमीन रामपुर के सराय गेट इलाके में स्थित है. इसका गाटा संख्या 34/1 बताया गया है. उनके मुताबिक, इस जमीन का इतिहास वर्ष 1944 से जुड़ा हुआ है, जब रामपुर रियासत की ओर से यह जमीन शौकत अली रिजवी को दी गई थी. बाद में शौकत अली रिजवी के बेटे वजाहत अली रिजवी से डॉक्टर महमूद ने वर्ष 2019 में यह जमीन 1 करोड़ 40 लाख रुपये में खरीदी थी. राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी का लगाया आरोप: अधिवक्ता तरुण कुमार ने रामपुर रियासत के भारत में विलय का जिक्र करते हुए कहा कि 1 जुलाई 1949 को रामपुर रियासत का भारत में विलय हुआ था. इसके बाद यहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधान लागू होने थे. उनका आरोप है कि इसके बावजूद राजस्व अभिलेखों में इस जमीन को अब भी नॉन-जेडए यानी नॉन-जमींदारी उन्मूलन श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है. उनका कहना है कि मौजूदा कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस कथित त्रुटि को ठीक किया जाना चाहिए. तहसील से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला: तरुण कुमार के मुताबिक, राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए तहसील और जिलाधिकारी कार्यालय में कई बार प्रयास किए गए. हालांकि, वहां से समाधान नहीं मिलने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया. इस मामले में रिट याचिका दाखिल कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कथित गलत प्रविष्टियों को चुनौती दी गई है. अधिवक्ता का कहना है कि अब इस मामले को कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर देखा जाना चाहिए.