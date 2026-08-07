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शिमला के इस अस्पताल में ग्लूकोज लगाने से बिगड़ी मरीजों की तबीयत, ऑपरेशन थियेटर से लौटाए पेशेंट

नॉर्मल-सलाइन चढ़ाने से मरीजों को तेज बुखार और कंपकंपी की शिकायत हुई है. लगातार हो रहे रिएक्शन के बाद पुराने स्टॉक को वापस भेजा गया.

खनेरी अस्पताल रामपुर
खनेरी अस्पताल रामपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 2:10 PM IST

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रामपुर बुशहर: प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. ​सरकारी अस्पतालों में बेहतर और सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. शिमला जिले में स्थित रामपुर के खनेरी अस्पताल में ग्लूकोज (नॉर्मल सलाइन) चढ़ने के बाद दर्जन भर से अधिक मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें संभालने में परिजनों और स्टाफ के पसीने छूट गए. बीते दिनों खेमराज, ज्योति और डोलाराम समेत कई अन्य मरीजों को ग्लूकोज चढ़ते ही तीव्र रिएक्शन हुआ. ग्लूकोज रिएक्शन के कारण कई मरीजों को ऑपरेशन थिएटर से ही बिना सर्जरी के ही वापस भेजना पड़ा.

खनेरी सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बीते पांच महीनों से अमानक गुणवत्ता वाला ग्लूकोज (नॉर्मल सलाइन) चढ़ाने से मरीजों में तेज बुखार और कंपकंपी (रिएक्शन) के मामले सामने आ रहे थे. ​हैरानी की बात यह है कि पिछले पांच महीनों से लगातार आ रही इन शिकायतों को स्वास्थ्य कर्मचारी यह कहकर टालते रहे कि 'कुछ मरीजों में ऐसा रिएक्शन होता है'. ​जब लगातार बढ़ते मामलों से मरीजों की जान पर बन आई, तब जाकर खनेरी अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया. अब बताया जा रहा है कि अस्पताल ने ग्लूकोज के इस विवादित और पुराने स्टॉक को पूरी तरह से हटाकर वापस भेज दिया है.

​ग्लूकोज चढ़ने से कई मरीजों को रिएक्शन होने की सूचनाएं मिल रही थीं. यह स्थिति केवल खनेरी अस्पताल ही नहीं, बल्कि अन्य अस्पतालों में भी बनी हुई थी. एहतियात बरतते हुए अब उस पुराने स्टॉक को पूरी तरह से हटाकर वापस भेज दिया गया है- ​डॉ. रोशन लाल कौंडल, चिकित्सा अधीक्षक, खनेरी अस्पताल

मरीजों ने जताई चिंता

अस्पताल पहुंचे मरीजों के अनुसार, यदि नॉर्मल सलाइन चढ़ाने के बाद कंपकंपी और बुखार आ रहा है, तो स्पष्ट है कि सप्लाई की गई दवा उचित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग महीनों तक सुध लेने के बजाय तमाशबीन बना रहा.

खनेरी अस्पताल रामपुर (ETV Bharat)

बिलासपुर में भी सामने आया था मामला

क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में भी इस सप्ताह उपचार के दौरान एक महिला मरीज को एनएस यानि नार्मल सलाइन लगाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया था. महिला को एनएस लगाए जाने के बाद चक्कर आने की शिकायत हुई थी. इसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की. मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन ने ड्रग्स विभाग को दी. अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट एके सिंह ने मामले पर कहा था कि संबंधित सलाइन बैच के सैंपल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिए थे और उसे जांच के लिए भेजा गया था. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की तबीयत बिगड़ने का कारण एनएस था या इसके पीछे कोई अन्य चिकित्सकीय कारण रहा था. अस्पताल समय समय पर दवाइयों और सलाइन की जांच करवाता रहता है.

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