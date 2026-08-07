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शिमला के इस अस्पताल में ग्लूकोज लगाने से बिगड़ी मरीजों की तबीयत, ऑपरेशन थियेटर से लौटाए पेशेंट

रामपुर बुशहर: प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. ​सरकारी अस्पतालों में बेहतर और सस्ते इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों से खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है. शिमला जिले में स्थित रामपुर के खनेरी अस्पताल में ग्लूकोज (नॉर्मल सलाइन) चढ़ने के बाद दर्जन भर से अधिक मरीजों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें संभालने में परिजनों और स्टाफ के पसीने छूट गए. बीते दिनों खेमराज, ज्योति और डोलाराम समेत कई अन्य मरीजों को ग्लूकोज चढ़ते ही तीव्र रिएक्शन हुआ. ग्लूकोज रिएक्शन के कारण कई मरीजों को ऑपरेशन थिएटर से ही बिना सर्जरी के ही वापस भेजना पड़ा.

खनेरी सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बीते पांच महीनों से अमानक गुणवत्ता वाला ग्लूकोज (नॉर्मल सलाइन) चढ़ाने से मरीजों में तेज बुखार और कंपकंपी (रिएक्शन) के मामले सामने आ रहे थे. ​हैरानी की बात यह है कि पिछले पांच महीनों से लगातार आ रही इन शिकायतों को स्वास्थ्य कर्मचारी यह कहकर टालते रहे कि 'कुछ मरीजों में ऐसा रिएक्शन होता है'. ​जब लगातार बढ़ते मामलों से मरीजों की जान पर बन आई, तब जाकर खनेरी अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया. अब बताया जा रहा है कि अस्पताल ने ग्लूकोज के इस विवादित और पुराने स्टॉक को पूरी तरह से हटाकर वापस भेज दिया है.

​ग्लूकोज चढ़ने से कई मरीजों को रिएक्शन होने की सूचनाएं मिल रही थीं. यह स्थिति केवल खनेरी अस्पताल ही नहीं, बल्कि अन्य अस्पतालों में भी बनी हुई थी. एहतियात बरतते हुए अब उस पुराने स्टॉक को पूरी तरह से हटाकर वापस भेज दिया गया है- ​डॉ. रोशन लाल कौंडल, चिकित्सा अधीक्षक, खनेरी अस्पताल

मरीजों ने जताई चिंता