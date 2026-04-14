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शिमला में अस्पताल से लापता व्यक्ति का शव बरामद, 9 अप्रैल को अचानक हुआ था लापता

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के रामपुर स्थित खनेरी अस्पताल से पिछले छह दिनों से लापता किन्नौर निवासी व्यक्ति का शव आज अस्पताल के समीप ही नीचे की ओर बरामद हुआ है. इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है, वहीं क्षेत्र में सनसनी फैल गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान छेरिंग चंद्र (40) निवासी पूह, जिला किन्नौर के रूप में हुई है. छेरिंग चंद्र 9 अप्रैल को किसी निजी कार्य के सिलसिले में खनेरी अस्पताल आए थे, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे. शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं लौटे, तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर अस्पताल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी तलाश शुरू की थी. उन्होंने अस्पताल स्टाफ और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की थी, लेकिन व्यक्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई. लगातार तलाश के बावजूद जब उनका कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी. अब उनता शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है.

मौत की गुत्थी पर परिजनों ने उठाए सवाल

मंगलवार को अस्पताल के नीचे शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे. परिजनों ने मौत की परिस्थितियों को रहस्यमय बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि यह पता लगाया जाना बेहद जरूरी है कि छेरिंग अस्पताल परिसर से अचानक गायब कैसे हुए और उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई.