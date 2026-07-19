जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा; ध्वस्तीकरण आदेश रद्द करने की मांग
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि कुछ लोग छात्रों को दूसरी जगह दाखिला लेने के लिए गुमराह कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:02 AM IST
रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना देने पहुंचे छात्रों ने तत्काल बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस करने की मांग की है.
छात्रों का यह भी कहना है कि यहां लगे काउंसिलिंग कैंप को बंद किया जाए, क्योंकि जो कोर्स जौहर यूनिवर्सिटी में चलते हैं, वह रामपुर की किसी और यूनिवर्सिटी-कॉलेज में नहीं हैं.
शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तख्तियां लेकर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त करने की मांग की. छात्रों का कहना है कि यदि यूनिवर्सिटी की इमारतें तोड़ दी गईं तो हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक जाएगा.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि यह फैसला उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि यूनिवर्सिटी में करीब 3 हजार छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.
यदि भवनों को ध्वस्त कर दिया गया तो उनकी पढ़ाई बीच में ही प्रभावित हो जाएगी. छात्रों ने यह भी मांग उठाई कि प्रशासन इस आदेश पर पुनर्विचार करे और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाए.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि कुछ लोग छात्रों को दूसरी जगह दाखिला लेने के लिए गुमराह कर रहे हैं, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी में संचालित कई प्रोफेशनल कोर्स पूरे रामपुर जिले में कहीं और उपलब्ध नहीं हैं.
छात्र का कहना था कि बी.फार्मा, डी.फार्मा, एएनएम और अन्य पाठ्यक्रमों में दूसरी संस्थाओं की सीटें भी सीमित हैं, ऐसे में हजारों छात्रों का समायोजन संभव नहीं है.
छात्रों ने यह भी मांग की है कि सभी संस्थानों के भवनों और नक्शों की समान रूप से जांच होनी चाहिए. धरने में शामिल बीए एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्र यूसुफ अली ने कहा कि आरडीए का यह फैसला छात्रों के हित में नहीं है.
उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस को तत्काल निरस्त किया जाए. साथ ही उनका आरोप था कि यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर बैठे काउंसिलिंग कर्मियों के जरिए छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए.
फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासन और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है. अब देखना होगा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है.
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