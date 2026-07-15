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रामपुर: आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोजर, RDA ने जारी किया गिराने का आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है.

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जौहर ट्रस्ट को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम, खुद अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन चलाएगा बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:49 PM IST

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान से जुड़ी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है. रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने विश्वविद्यालय परिसर के 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश किया है.

रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय परिसर में करीब 82,309.80 वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है. जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद कुल 40 भवनों में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए, जबकि केवल 2 भवन जिला पंचायत की अनुमति से निर्मित बताए गए हैं.

जानकारी देते जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी. (Video Credit: ETV Bharat)

सबूत न मिलने पर RDA ने लिया एक्शन: इस मामले में RDA ने 28 जून को जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया था. नोटिस मिलने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से आपत्तियां दाखिल की गईं और प्राधिकरण ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया. सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की गई, लेकिन प्राधिकरण के अनुसार 38 भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृति का कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसके बाद रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया.

ट्रस्ट को दिया गया था पक्ष रखने का मौका: वहीं जिलाधिकारी एवं RDA के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमानुसार लिखित आपत्ति दर्ज कराने और व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था. हालांकि उपलब्ध कराए गए दस्तावेज निर्माण को वैध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए. इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है. प्राधिकरण ने जौहर ट्रस्ट को कानून के अनुसार 15 दिनों का समय दिया है.

अवैध निर्माण न हटाने पर चलेगा RDA का बुलडोजर: यदि इस अवधि के भीतर ट्रस्ट स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाता है, तो रामपुर विकास प्राधिकरण अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. अब सभी की नजर अगले 15 दिनों पर टिकी हुई है. देखना होगा कि जौहर ट्रस्ट इस आदेश के खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाता है या स्वयं निर्माण हटाता है. वहीं, यदि ऐसा नहीं होता है तो RDA की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल विश्वविद्यालय या जौहर ट्रस्ट की ओर से इस आदेश पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.

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