रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी पर अग्निशमन विभाग की सख्ती, फायर सेफ्टी के लिए मांगा 1 महीने का समय
रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी नोटिस जारी किया था. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 8:18 PM IST
रामपुर: रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. पहले रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब अग्निशमन विभाग की कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है.
अग्निशमन विभाग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को अग्नि सुरक्षा मानकों के संबंध में पहले नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर भवनों की ड्राइंग उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी का मूल्यांकन किया जा सके.
अग्निशमन विभाग ने जारी किया दूसरा रिमाइंडर: विभाग का कहना है कि निर्धारित अवधि के दौरान न तो ड्राइंग उपलब्ध कराई गई और न ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कोई संपर्क किया. इसके बाद अग्निशमन विभाग ने दूसरा रिमाइंडर जारी करते हुए फिर से सात दिनों का समय दिया. इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विभाग को पत्र भेजकर अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक उपकरण स्थापित करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा है. रामपुर के अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग इस अनुरोध पर विचार कर रहा है.
उच्च अधिकारियों के फैसले का इंतजार: उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद यह तय किया जाएगा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को अतिरिक्त समय दिया जाए या फिर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए. विजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान के तहत जौहर यूनिवर्सिटी सहित स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, होटलों और अन्य व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान यूनिवर्सिटी के कुछ ब्लॉकों में लगे फायर एक्सटिंग्विशर या तो खराब पाए गए या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे. उन्होंने कहा कि किसी भी भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था उसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल, मंजिलों की संख्या और उपयोग के आधार पर तय होती है.
सुरक्षा व्यवस्था का सही आंकलन: इसी कारण विभाग ने यूनिवर्सिटी से भवनों की ड्राइंग मांगी है, ताकि आवश्यक अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का सही आकलन किया जा सके. फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा मांगे गए एक महीने के अतिरिक्त समय पर अंतिम फैसला उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद लिया जाएगा. ऐसे में अब सबकी नजर अग्निशमन विभाग के अगले कदम पर टिकी हुई है.
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