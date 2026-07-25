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जौहर यूनिवर्सिटी: सपा के 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज छात्रों के समर्थन में रामपुर पहुंचेगा

रामपुर: रामपुर की सियासत एक बार फिर गर्म है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है. 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के 11 सांसद रामपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात कर उनका पक्ष सुनेंगे और अपना समर्थन जताएंगे. रामपुर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी देंगे।



रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इन दिनों प्रदेश की राजनीति का केंद्र बनी हुई है. यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. छात्र पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं. उनका कहना है कि इस विश्वविद्यालय से लगभग 4 हजार छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है और प्रशासन को अपने ध्वस्तीकरण के आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए.

छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहले समाजवादी पार्टी का 45 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा था, जिसमें कई विधायक, पूर्व मंत्री और विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल थे. अब उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के 11 सांसद रामपुर पहुंच रहे हैं.