रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी मामला; आमरण अनशन पर बैठीं सपा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह, पुलिस ने हिरासत में लिया
जिला प्रशासन ने अनुमति न होने और धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें बैठने नहीं दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 4:50 PM IST
रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव रविवार को रामपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने गांधी समाधि पर अकेले आमरण अनशन शुरू करने का प्रयास किया. हालांकि जिला प्रशासन ने अनुमति न होने और धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें बैठने नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचा दिया.
प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल इतना था कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस को वापस लिया जाए. आरोप लगाया कि यह कार्रवाई शिक्षा के हित में नहीं है और सरकार को शिक्षा संस्थानों को बचाने का काम करना चाहिए.
कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में बेहद कम खर्च पर छात्रों को शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. उनके अनुसार, छात्रों से मात्र साढ़े तीन हजार रुपये हॉस्टल शुल्क लिया जाता है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है. ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जानी चाहिए.
कहा कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है और सभी अधिकारियों को देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए. जब तक ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वह अपने आंदोलन से पीछे हटने वाली नहीं थीं.
मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि गांधी समाधि पर किसी को भी आमरण अनशन करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी. अधिकारियों ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए नीलम सिंह यादव से वहां से हटने का अनुरोध किया.
इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए. कहा नीलम सिंह यादव अकेले अनशन पर बैठी थीं, इसके बावजूद उन्हें बलपूर्वक हटाया गया. उन्होंने इसे अधिकार का उल्लंघन बताया तथा प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की.
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