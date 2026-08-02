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रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी मामला; आमरण अनशन पर बैठीं सपा की प्रदेश सचिव नीलम सिंह, पुलिस ने हिरासत में लिया

रामपुर पहुंची सपा नेता नीलम सिंह यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण के आदेश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव रविवार को रामपुर पहुंचीं, जहां उन्होंने गांधी समाधि पर अकेले आमरण अनशन शुरू करने का प्रयास किया. हालांकि जिला प्रशासन ने अनुमति न होने और धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए उन्हें बैठने नहीं दिया. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर महिला थाने पहुंचा दिया. रामपुर पहुंची सपा नेता नीलम सिंह यादव (Video Credit; ETV Bharat) प्रदेश सचिव नीलम सिंह यादव ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल इतना था कि जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण संबंधी नोटिस को वापस लिया जाए. आरोप लगाया कि यह कार्रवाई शिक्षा के हित में नहीं है और सरकार को शिक्षा संस्थानों को बचाने का काम करना चाहिए. कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में बेहद कम खर्च पर छात्रों को शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. उनके अनुसार, छात्रों से मात्र साढ़े तीन हजार रुपये हॉस्टल शुल्क लिया जाता है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत है. ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, न कि उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जानी चाहिए.