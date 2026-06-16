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रामपुर जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान मौत, जेल प्रशासन पर परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

जेल में तबीयत खराब होने पर कैदी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रामपुर जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान मौत
रामपुर जेल में बंद कैदी की उपचार के दौरान मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 8:46 PM IST

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रामपुर: जिला जेल में बंद एक कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई. बंदी की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि मृतक नशे का आदी था और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र निवासी फैसल को एक मामले में 14 जून को जिला जेल भेजा गया था. बताया जा रहा है कि जेल में बंद रहने के दौरान उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. हालत बिगड़ने पर जेल प्रशासन द्वारा उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जेल अधीक्षक राजेश यादव (Video Credit: ETV Bharat)



फैसल की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग की है. परिजनों का कहना है कि उन्हें मामले की सही जानकारी दी जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

वहीं इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन ने अपनी सफाई पेश की है. जेल अधीक्षक राजेश यादव का कहना है कि हवालाती बंदी फैसल को 14 जून को जेल में दाखिल किया गया था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह नशे का आदी था. जेल में उसकी तबीयत खराब होने पर उसे जेल अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा था.

जेल अधीक्षक के मुताबिक मंगलवार सुबह उसकी हालत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया. अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल प्रशासन द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा.

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