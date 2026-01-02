ETV Bharat / state

रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने साल की तीसरी तीमाही में तोड़े रिकॉर्ड, जानें कितना हुआ बिजली उत्पादन

रामपुर पावर स्टेशन ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया है. इसने 2021-2022 के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने साल की तीसरी तीमाही तोड़े रिकॉर्ड
रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने साल की तीसरी तीमाही तोड़े रिकॉर्ड (PIC CREDIT: SJVNL)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 2:33 PM IST

रामपुर बुशहर: हाइड्रो पावर स्टेशन रामपुर (Rampur HPS) ने अपने संचालन के 11वें वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. पावर स्टेशन ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अब तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया है. रामपुर एचपीएस ने तीसरी तिमाही में 333.8352 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया, जो कि वित्त वर्ष 2021–22 में दर्ज 322.9499 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है.

इसके अलावा, दिसंबर 2025 में भी रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने वर्ष-दर-वर्ष नया रिकॉर्ड कायम किया. इस माह में 73.7878 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, जो कि दिसंबर 2021 में दर्ज 70.7607 मिलियन यूनिट के पिछले सर्वश्रेष्ठ आंकड़े को पार करता है. एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर एचपीएस ने अपनी डिजाइन एनर्जी 1,878 मिलियन यूनिट को 8 दिसंबर 2025 को ही प्राप्त कर लिया. ये परियोजना के कमीशन होने के बाद सबसे तेज ऊर्जा उत्पादन का रिकॉर्ड है. इससे पहले ये उपलब्धि 15 दिसंबर 2019 को हासिल की गई थी. एसजेवीएन प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय परियोजना से जुड़े अधिकारियों, अभियंताओं और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और टीमवर्क को दिया है. ये उपलब्धि न केवल एसजेवीएन की “नवरत्न कंपनी” के रूप में साख को मजबूत करती है, बल्कि देश की जलविद्युत क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है.

वहीं, इससे पहले रामपुर जलविद्युत स्टेशन ने अक्तूबर 2025 में 164.7347 मिलियन यूनिट (MU) बिजली का उत्पादन कर नया मासिक रिकॉर्ड बनाया था. ये आंकड़ा वर्ष 2021 के अक्तूबर माह में दर्ज 160.9572 मिलियन यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया था. बता दें कि 1500 मेगावॉट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन (NJHPS) और 412 मेगावॉट रामपुर जलविद्युत स्टेशन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) की दो प्रमुख इकाइयां हैं.

