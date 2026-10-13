'हादसे के दिन तीन बार खराब हुई बस, फिर रामपुर में खाई में गिरी', हादसे के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
ग्रामीणों ने क्षेत्रों में तकनीकी रूप से असुरक्षित बसों का संचालन बंद करने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:57 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर की नोग घाटी में एचआरटीसी बस हादसे के बाद मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. हादसे में दो लोगों की मौत और कई यात्रियों के घायल होने के बाद लोगों ने खराब बसों के संचालन, सड़कों की हालत और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. खराब परिवहन व्यवस्था से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे-5 पर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन कर रोष जताया. इस दौरान लोगों ने परिवहन मंत्री और एचआरटीसी के खिलाफ नारेबाजी भी की.
ग्रामीणों ने हादसे के कारणों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर तहसीलदार, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद नोग युवक मंडल डंसा के अध्यक्ष डैनी कायर्थ की ओर से एसडीएम रामपुर बुशहर को ज्ञापन सौंपा गया. संगठन ने मांग की कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों, बस की तकनीकी स्थिति और सड़क की परिस्थितियों की जांच की जाए. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों और विभागों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. वहीं, अधिकारियों ने ग्रामीणों को बुधवार दोपहर बाद बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का आश्वासन दिया.
खराब बसों के संचालन पर रोक लगाने की मांग
ज्ञापन में रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी रूप से असुरक्षित बसों का संचालन बंद करने की मांग उठाई गई. संगठन ने सभी बसों की नियमित तकनीकी जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इसके साथ ही दुर्घटना संभावित मार्गों का निरीक्षण करने, संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाने और खराब सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की गई. ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे भरने और जरूरी स्थानों पर चेतावनी बोर्ड व सुरक्षा संकेतक लगाने की भी मांग की. नोग युवक मंडल ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों को आर्थिक सहायता व बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई.
'मजबूरी में करना पड़ रहा प्रदर्शन'
डंसा पंचायत की प्रधान पदमा ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि ग्रामीणों को मजबूरी में धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बस हादसे में एक घर का जलता हुआ दिया बुझ गया. पदमा के अनुसार, सनेई के लिए भेजी गई बस पहले दिन झाकड़ी में खराब हालत में थी, इसके बावजूद उसे रूट पर भेजा गया. उन्होंने बताया कि सरला प्रोग के पास भी बस खराब हो गई थी, लेकिन चालक उसे सनेई तक ले गया.
'सुबह भी तीन बार खराब हुई बस, फिर हुआ हादसा'
प्रधान पदमा ने आरोप लगाया कि अगले दिन सुबह सनेई से जगुंणी तक आते समय बस तीन बार खराब हुई. इसके बाद रामपुर की ओर ले जाते समय बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई. उन्होंने बस की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ इस तरह का जोखिम नहीं होना चाहिए. उन्होंने सड़क पर क्रैश बैरियर लगाने की मांग भी उठाई.
घायलों के इलाज को लेकर प्रधान ने जताई चिंता
पदमा ने घायलों के उपचार को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कुछ घायलों को अस्पताल से अगले दिन छुट्टी दी जा रही है, जबकि कुछ को दो दिन बाद शिमला भेजा जा रहा है. उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में ग्रामीणों को डॉक्टरों से दोबारा भर्ती करने की गुहार लगानी पड़ रही है. उन्होंने आग्रह किया कि जिन घायलों का उपचार चल रहा है, उन्हें पूरी तरह ठीक होने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाए. उन्होंने कहा कि घायलों को उचित इलाज मिलना चाहिए.
'हमारे साथ हो रहा सौतेला व्यवहार'
डंसा पंचायत के उपप्रधान राजेंद्र नेगी ने कहा कि उनके क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जहां सड़कें खराब हैं, वहां खटारा बसें भेजी जा रही हैं. नेगी ने सड़कों की हालत सुधारने और ग्रामीण रूटों पर अच्छी स्थिति वाली बसें चलाने की मांग की. उन्होंने हादसे में घायल यात्रियों को बेहतर इलाज और उचित मुआवजा देने की भी बात कही.
14 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय में होगी बैठक
एसडीएम रामपुर बुशहर ने कहा, "नोग घाटी के राय-शरण में हुए एचआरटीसी बस हादसे और क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. नोग युवक मंडल डंसा की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद 14 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे एसडीएम कार्यालय में बैठक निर्धारित की गई है. वन विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, खनेरी अस्पताल और श्रम विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर विचार किया जाएगा. संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर जनहित में उचित निर्णय लिए जा सकें."
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