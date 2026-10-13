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'हादसे के दिन तीन बार खराब हुई बस, फिर रामपुर में खाई में गिरी', हादसे के बाद फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

रामपुर बस हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर की नोग घाटी में एचआरटीसी बस हादसे के बाद मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. हादसे में दो लोगों की मौत और कई यात्रियों के घायल होने के बाद लोगों ने खराब बसों के संचालन, सड़कों की हालत और यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. खराब परिवहन व्यवस्था से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे-5 पर करीब डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन कर रोष जताया. इस दौरान लोगों ने परिवहन मंत्री और एचआरटीसी के खिलाफ नारेबाजी भी की.

ग्रामीणों ने हादसे के कारणों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर तहसीलदार, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इसके बाद नोग युवक मंडल डंसा के अध्यक्ष डैनी कायर्थ की ओर से एसडीएम रामपुर बुशहर को ज्ञापन सौंपा गया. संगठन ने मांग की कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों, बस की तकनीकी स्थिति और सड़क की परिस्थितियों की जांच की जाए. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों और विभागों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. वहीं, अधिकारियों ने ग्रामीणों को बुधवार दोपहर बाद बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का आश्वासन दिया.