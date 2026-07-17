ETV Bharat / state

रामपुर में लगातार तीसरे दिन HRTC बस हादसा, ननखड़ी दुर्घटना के बाद भी नहीं सुधरे हालात

रामपुर बस अड्डा प्रभारी स्वरूप दिवान ने बताया, "रोपड़ू के पास बस का पाइप फटने की सूचना मिली है. बस को ठीक करने के लिए मैकेनिक मौके पर भेज दिए गए हैं."

स्थानीय लोगों का कहना है कि रामपुर डिपो की बसें लगातार बीच रास्ते में खराब हो रही हैं. खासकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली पुरानी बसों के कारण यात्रियों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद इन रूटों पर जर्जर और तकनीकी रूप से कमजोर बसें ही भेजी जा रही हैं. यात्रियों और क्षेत्रवासियों ने प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से मांग की है कि ग्रामीण रूटों पर सिर्फ तकनीकी रूप से फिट और सुरक्षित बसें ही चलाई जाएं और पुरानी बसों को बदला जाए.

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला शिमला जिले के उपमंडल रामपुर का है. शुक्रवार सुबह एचआरटीसी रामपुर डिपो की एक बस बीच रास्ते में खराब हो गई, रामपुर-छनाच रूट पर चलने वाली बस रोपड़ू के पास अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई, जिससे बस में सवार यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह के समय स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य जरूरी कार्यों के लिए निकले लोगों की दिनचर्या भी इससे प्रभावित हुई.

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ननखड़ी क्षेत्र में हुए दर्दनाक बस हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था. ऐसे समय में परिवहन व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए था, लेकिन लगातार सामने आ रही तकनीकी खराबियां यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते बसों की नियमित तकनीकी जांच और रखरखाव नहीं किया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

बुधवार को हुए बस हादसे में हुई थी 3 मौतें

बता दें कि रामपुर में लगातार तीन दिन से एचआरटीसी बस हादसों का शिकार हो रही है. 15 जुलाई, बुधवार को शाम करीब 6:30 बजे रामपुर-खड़ाहण-कोटाधार-खोलीघाट मार्ग पर चल रही एचआरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई और गरटोला के पास अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी. हादसे के समय बस में 22 यात्री सवार थे. जिसमें से बस कंडक्टर जय प्रकाश नेगी और 72 वर्षीय डाकू राम की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, 19 घायलों का इलाज महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर, खनेरी (रामपुर) में चल रहा है.

गुरुवार को भी बस के इंजन से निकलने लगा धुंआ

वहीं, 16 जुलाई, गुरुवार को एक और एचआरटीसी बस में तकनीकी खराबी आ गई और चलते-चलते बस के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा. धुआं देखकर यात्रियों में आग लगने की आशंका से हड़कंप मच गया. हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से सभी यात्रियों की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया. एचआरटीसी ड्राइवर ने बिना समय गंवाए बस को सड़क किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया.