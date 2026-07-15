HRTC बस एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी
रामपुर के ननखड़ी खोलीघाट के पास HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त. प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत जारी की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 9:54 PM IST
रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में देर शाम एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए. दुर्घटना शाम करीब 6:30 बजे उस समय हुई, जब रामपुर–खड़ाहण–कोटाधार–खोलीघाट मार्ग पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस (HP 06A 6454) गरटोला के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में लगभग 22 यात्री सवार थे. हादसे में बस के परिचालक जय प्रकाश नेगी और 72 वर्षीय डाकू राम की मौके पर ही मौत हो गई. शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राहत नियमों के तहत स्थानीय मृतक के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत राशि तत्काल जारी कर दी गई है.
शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, "मृतकों के परिजनों को 20 हजार की फौरी राहत दी गई है. वहीं, दुर्घटना में घायल सभी यात्रियों को उपचार के लिए महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर, खनेरी (रामपुर) लाया जा रहा है, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. प्रशासन की टीम घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है".
वहीं, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र नेगी अस्पताल में मौजूद रहकर उपचार एवं राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. ताकि घायलों को समय पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके. जिला प्रशासन ने कहा है कि दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और घायलों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी.
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