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HRTC बस एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत, कई घायल, राहत बचाव कार्य जारी

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में देर शाम एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए. दुर्घटना शाम करीब 6:30 बजे उस समय हुई, जब रामपुर–खड़ाहण–कोटाधार–खोलीघाट मार्ग पर चल रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस (HP 06A 6454) गरटोला के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में लगभग 22 यात्री सवार थे. हादसे में बस के परिचालक जय प्रकाश नेगी और 72 वर्षीय डाकू राम की मौके पर ही मौत हो गई. शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राहत नियमों के तहत स्थानीय मृतक के परिजनों को 20 हजार रुपये की फौरी राहत राशि तत्काल जारी कर दी गई है.