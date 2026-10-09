माता-पिता का इकलौता सहारा छीन ले गया बस हादसा, 20 साल के वंश की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले भी यहां कई बस हादसे हो चुके हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 8:48 PM IST
शिमला: शिमला जिले के रामपुर में हुए HRTC बस हादसे ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. इस दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत से उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वंश अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई और माता-पिता का इकलौता बेटा था. जिस जवान बेटे से परिवार को भविष्य की उम्मीदें थीं और जो अपने माता-पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, उसे इस सड़क हादसे ने हमेशा के लिए छीन लिया. इस हादसे के बाद से वंश के माता-पिता गहरे सदमे में हैं और कराली गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.
रायशरण के पास सड़क से नीचे लुढ़की बस
यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे हुआ, जब सनेई रूट पर जा रही एचआरटीसी बस रामपुर के रायशरण के पास सड़क से नीचे लुढ़क गई. पुलिस के अनुसार, बस में चालक और परिचालक समेत 25 लोग सवार थे. हादसे में घायल वंश नेगी की खनेरी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, घायल 76 वर्षीय श्याम लाल जोशी ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. वह जगुणी गांव के रहने वाले थे. हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर, खनेरी पहुंचाया गया. स्थानीय लोगों ने भी निजी वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की.प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपये की फौरी राहत दी गई है.
सड़क हादसों ने बढ़ाई चिंता
रामपुर क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इससे पहले जुलाई में ननखड़ी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में भी दो लोगों की जान गई थी. लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद पहाड़ी और दुर्गम मार्गों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हादसे के बाद रामपुर डिपो की बसों की हालत को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिपो में पुरानी और खस्ताहाल बसों के सहारे परिवहन व्यवस्था चलाई जा रही है. हादसे में शामिल बस की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आए हैं. ऐसे में बस की स्थिति और दुर्घटना के कारणों की जांच अहम है. क्षेत्रवासियों ने प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन से रामपुर डिपो के लिए करीब 30 नई बसें उपलब्ध करवाने की मांग की है. लोगों का कहना है कि पहाड़ी और दुर्गम सड़कों पर चलने वाली बसों की नियमित फिटनेस जांच होनी चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
कौल नेगी ने सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन पर उठाए सवाल
भाजपा नेता कौल नेगी ने कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले तीन महीनों के दौरान यह दूसरा बस हादसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुरानी बसों को पहाड़ी और दुर्गम मार्गों पर चलाने से यात्रियों की जान जोखिम में पड़ रही है. नेगी के अनुसार, रामपुर डिपो में हाल ही में 12 बसें पहुंची हैं, जिनमें से नौ अन्य डिपो से पुरानी हालत में भेजी गई हैं. उन्होंने दावा किया कि ये बसें पहले ही सात से आठ लाख किलोमीटर चल चुकी हैं. उनके मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त बस 12 से 13 साल पुरानी थी और हादसे से एक दिन पहले झाकड़ी में भी खराब हुई थी. उन्होंने कहा कि रामपुर डिपो की बसें आए दिन रास्ते में खराब हो रही हैं. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन और मीडिया के माध्यम से आवाज उठाता रहा है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. नेगी ने मुख्यमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री से रामपुर डिपो के लिए नई और सुरक्षित बसें उपलब्ध करवाने की मांग की. उन्होंने हादसे की जांच करवाने, मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायलों को बेहतर उपचार के साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की भी अपील की.
पुलिस कर रही हादसे के कारणों की जांच
पुलिस के अनुसार, हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. फिलहाल दुर्घटना की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. इस हादसे में दो परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया. वहीं, वंश की मौत ने उसके माता-पिता से उनका इकलौता बेटा और बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है.
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