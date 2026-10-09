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माता-पिता का इकलौता सहारा छीन ले गया बस हादसा, 20 साल के वंश की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

तीन बहनों का इकलौता भाई था वंश ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला जिले के रामपुर में हुए HRTC बस हादसे ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी. इस दर्दनाक हादसे में 20 वर्षीय वंश की मौत से उसके माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. वंश अपनी तीन बहनों का इकलौता भाई और माता-पिता का इकलौता बेटा था. जिस जवान बेटे से परिवार को भविष्य की उम्मीदें थीं और जो अपने माता-पिता के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, उसे इस सड़क हादसे ने हमेशा के लिए छीन लिया. इस हादसे के बाद से वंश के माता-पिता गहरे सदमे में हैं और कराली गांव समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

रायशरण के पास सड़क से नीचे लुढ़की बस