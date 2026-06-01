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रामपुर में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन: एक ही दिन में 25 अवैध अस्पताल सील; 7 को नोटिस, कई पर FIR दर्ज

अवैध अस्पतालों की सटीक संख्या बताना मुश्किल: सीएमओ डॉ. दीपा सिंह ने कहा कि जिले में वर्तमान में कितने अस्पताल बिना पंजीकरण के चोरी-छिपे संचालित हो रहे हैं, इसकी सटीक संख्या बताना थोड़ा मुश्किल है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन फर्जी अस्पतालों का स्वास्थ्य विभाग के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता और कोई भी व्यक्ति कहीं भी अवैध रूप से अस्पताल खोलकर बैठ जाता है. उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में जहां भी ऐसे फर्जी और अपंजीकृत अस्पताल संचालित मिलेंगे, उनके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. डॉ. सिंह ने साफ किया कि इस बार प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार का औचक अभियान चलाया गया है, वह तो सिर्फ एक शुरुआत भर है.

जिले में चलाए गए इस विशेष और ताबड़तोड़ अभियान के तहत बिना पंजीकरण और अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लीनिक व अस्पतालों को निशाने पर लिया गया.

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रहे 25 अस्पतालों को पूरी तरह से सील कर दिया है. इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले 7 अन्य अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि रामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने एक ही दिन में कुल 32 अस्पतालों के खिलाफ यह बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है.

8 विशेष टीमों ने तहसीलों में मारा छापा: आने वाले दिनों में भी स्वास्थ्य विभाग की टीमें बिल्कुल अचानक और गोपनीय तरीके से ऐसे औचक निरीक्षण अभियान लगातार चलाती रहेंगी. इस विशाल और औचक कार्रवाई को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आठ विशेष टीमों का गठन किया गया था. इन चुनिंदा टीमों को जिले के सभी संवेदनशील ब्लॉकों और प्रमुख तहसीलों में एक साथ छापेमारी के लिए भेजा गया था. इन टीमों ने तय स्थानों पर मौके पर पहुंचकर गहन जांच की और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ तत्काल सील करने की कार्रवाई की.

रामपुर में अवैध क्लीनिक संचालकों में मचा हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)

कई अस्पताल संचालकों पर FIR दर्ज: सीएमओ ने बताया कि नियमों से खिलवाड़ करने वाले कई अस्पताल संचालकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. कुछ अति गंभीर मामलों में पुलिस थानों में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है, जबकि बाकी बचे मामलों में पुलिस विभाग की तरफ से विधिक प्रक्रिया जारी है. विभाग द्वारा सभी संबंधित फर्जी अस्पतालों के खिलाफ थानों में लिखित तहरीर दी जा चुकी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी तरफ जिन 7 अस्पतालों को केवल नोटिस जारी किया गया है, उनके संबंध में भी डॉ. दीपा सिंह ने पूरी स्थिति साफ की.

वैध रिन्यूअल के बिना संचालन पर मांगा जवाब: उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ अस्पतालों ने आधिकारिक पंजीकरण के लिए विभाग में आवेदन कर रखा था या फिर उनके दस्तावेजों में कुछ छोटी कमियां थीं. कुछ अन्य चालू अस्पतालों का पुराना पंजीकरण समाप्त हो चुका था और उनके नवीनीकरण की विभागीय प्रक्रिया वर्तमान में चल रही थी. ऐसे सभी अस्पतालों को फिलहाल औपचारिक नोटिस जारी कर यह कड़ा जवाब मांगा गया है कि बिना वैध नवीनीकरण के अस्पताल का संचालन क्यों किया जा रहा था. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की इस ताबड़तोड़ और बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे जिले के अवैध अस्पताल संचालकों और झोलाछाप डॉक्टरों में भारी हड़कंप मचा हुआ है.

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