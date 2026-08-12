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रामपुर में आराधना और इबादत का संगम; श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में वर्षों से कायम है गंगा-जमुनी तहज़ीब

रामपुर ; भमरौआ के श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु. ( Photo Credit : ETV Bharat )

रामपुर के भमरौआ गांव में स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है. यह मंदिर पूरी तरह मुस्लिम आबादी के बीच स्थित है. हालांकि यहां के सांप्रदायिक सौहार्द पर कभी आंच नहीं आई. मंदिर के ठीक बराबर में हजरत रहमान अलाउद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक मजार है. सैकड़ों वर्षों से दोनों धर्मों के लोग एक-दूसरे के पर्व और धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर सहयोग करते हैं. सावन के पावन महीने में जब श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में दूर-दराज़ से श्रद्धालु गंगाजल लेकर पहुंचते हैं तो भोलेनाथ व श्रद्धालुओं की सेवा में मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं.

रामपुर : सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना की विशेष मान्यता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना से मनोवांछित फल मिलता है. इसी मनोकामना से रामपुर के भमरौआ गांव स्थित ऐतिहासिक श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा कई राज्यों के लोग पहुंचते हैं. ऐतिहासिक श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. यहां देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब, आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द की जीवंत मिसाल देखने को मिलती है. पढ़ें रामपुर से संवाददाता आजम खान की खास रिपोर्ट...





भमरौआ गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां लगभग आठ हजार की मुस्लिम आबादी रहती है. इसी गांव के बीचों-बीच यह ऐतिहासिक शिव मंदिर बना है. मंदिर के ठीक बराबर में हजरत रहमान अलाउद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक मजार भी मौजूद है. वर्षों से दोनों धर्मों के लोग प्रेम, भाईचारे और आपसी सम्मान के साथ रहते आ रहे हैं. हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों में सहयोग करते हैं. यह परंपरा गंगा-जमुनी तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल है.

रामपुर; हजरत रहमान अलाउद्दीन चिश्ती की मजार. (Photo Credit : ETV Bharat)

सावन माह और कांवड़ यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में विशेष रौनक देखने को मिलती है. रामपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के जनपदों से भी बड़ी संख्या में शिवभक्त यहां गंगाजल चढ़ाने पहुंचते हैं. मंदिर परिसर के आसपास मेला भी लगता है. जहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक आयोजनों में भाग लेते हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि सच्ची श्रद्धा से यहां आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं.

रामपुर भमरौआ गांव का श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर. (Photo Credit : ETV Bharat)





मंदिर के सेवक सुरेश सिंह राणा ने बताया कि यहां श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं. यह मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच स्थित है, लेकिन कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. गांव के मुस्लिम भाई भी मंदिर के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं और हर आयोजन में सहयोग करते हैं. यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है.



भमरौआ के ऐतिहासिक श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के बराबर स्थित हजरत रहमान अलाउद्दीन चिश्ती की मजार गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल है. यहां के लोगों के बीच प्रेम सद्भाव और परंपरा यह संदेश देती है कि आस्था अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत और भाईचारा सबसे बड़ा धर्म है.

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