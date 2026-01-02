ETV Bharat / state

खेती-बागवानी के अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

खेती-बागवानी से जुड़े अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध ( FILE@ETVBHARAT )

रामपुर: शिमला जिले के रामपुर उप-मंडल में आगजनी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कृषि और बागवानी अवशेष जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला जन-जीवन, पर्यावरण और संपत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

कृषि व बागवानी अवशेष जलाने पर रोक

उप-मंडलाधिकारी (एसडीएम) रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने बताया, "बागानों, खेतों और खुले क्षेत्रों में सेब की टहनियों, झाड़ियों, घास, पत्तियों, प्रूनिंग और कटाई-छंटाई से निकलने वाले किसी भी अवशेष को जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है."

आगजनी और प्रदूषण का खतरा

प्रशासन के अनुसार सर्दियों के दौरान अवशेष जलाने से आग लगने की घटनाओं की आशंका काफी बढ़ जाती है. इससे निजी और सार्वजनिक संपत्ति, बागान, जंगल और मानव जीवन को गंभीर नुकसान हो सकता है. इसके अलावा अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील