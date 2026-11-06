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प्लॉट सबलेटिंग करने वाले की खैर नहीं, अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में व्यापारियों पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला 2026 ( ETV Bharat File )

रामपुर बुशहर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में प्लॉट सबलेटिंग पर रोक लगाने के लिए मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार प्लॉट सबलेटिंग करने वाले व्यापारियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जो दिन में दो से तीन बार मेला स्थल पर जाकर स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और व्यापारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे.

क्या है प्लॉट सबलेटिंग ?