प्लॉट सबलेटिंग करने वाले की खैर नहीं, अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में व्यापारियों पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर
निरीक्षण दल दिन में दो से तीन बार करेंगे स्टॉलों की जांच, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों का तत्काल रद्द होगा आवंटन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 6:04 PM IST
रामपुर बुशहर: अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में प्लॉट सबलेटिंग पर रोक लगाने के लिए मेला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बार प्लॉट सबलेटिंग करने वाले व्यापारियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. इसके लिए विशेष निरीक्षण दलों का गठन किया गया है, जो दिन में दो से तीन बार मेला स्थल पर जाकर स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और व्यापारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे.
क्या है प्लॉट सबलेटिंग ?
प्लॉट सबलेटिंग यानी पहले से आवंटित स्टॉल को दूसरे व्यापारी को देना. प्लॉट सबलेटिंग के जरिए कई लोग पहले से आवंटित स्टॉल को दूसरे लोगों को ज्यादा दामों पर फिर से आवंटित करते हैं. अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में प्लॉट सबलेटिंग को रोकने के लिए मेला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. लवी मेले में प्लॉट सबलेटिंग के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. पिछले साल भी प्रशासन की ओर से इस तरह के मामलों में कार्रवाई की गई थी. इसके बावजूद इस बार दोबारा ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है.
व्यापारियों से लिया जाएगा शपथ पत्र
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि इस बार प्लॉट आवंटन के दौरान सभी व्यापारियों से शपथ पत्र लिया जाएगा. इसमें व्यापारियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वे अपने आवंटित स्टॉल में किस प्रकार का सामान बेचेंगे. अगर निरीक्षण के दौरान शपथ पत्र में दिखाई गई जानकारी के विपरीत कोई अन्य सामान बेचते हुए पाया गया तो संबंधित व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यापारी द्वारा आवंटित प्लॉट को सबलेट करने का मामला सामने आता है तो उसका आवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा. इसके बाद संबंधित स्टॉल का दोबारा आवंटन किया जाएगा, ताकि किसी अन्य पात्र व्यापारी को अवसर मिल सके.
"पूर्व में प्लॉट सबलेटिंग करने वाले व्यापारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है. ऐसे व्यापारियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य मेले में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और वास्तविक व्यापारियों को ही स्टाल उपलब्ध करवाना है." - हर्ष अमरेन्द्र सिंह नेगी, एसडीएम रामपुर
11 नवंबर से शुरू होगा लवी मेला
गौरतलब है कि 11 नवंबर से रामपुर के पाठ बंगला ग्राउंड में अंतरराष्ट्रीय लवी मेला शुरू होने जा रहा है. व्यापारिक दृष्टि से विशेष पहचान रखने वाले इस ऐतिहासिक मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं. मेले में भाग लेने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ देश के दूर-दराज इलाकों से भी व्यापारी रामपुर पहुंचते हैं. हर साल की तरह इस बार भी मेले में बड़ी संख्या में व्यापारियों और खरीदारों के जुटने की उम्मीद है.
प्राचीन व्यापारिक परंपरा का प्रतीक
अंतरराष्ट्रीय लवी मेला केवल सांस्कृतिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की प्राचीन व्यापारिक परंपरा का प्रतीक भी है. पुराने समय से ही यह मेला रामपुर को तिब्बत और किन्नौर सहित आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाता रहा है. यहां ऊनी वस्त्रों, सूखे मेवों, गर्म कपड़ों, हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार के पारंपरिक उत्पादों का कारोबार होता रहा है.