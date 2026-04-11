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तेज रफ्तार डंपर का कहर, भवन और गाड़ी को मारी टक्कर, चालक की मौके पर मौत

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

RAMPUR DUMPER ACCIDENT
रामपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 2:23 PM IST

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रामपुर: शिमला जिले के रामपुर में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. तेज रफ्तार डंपर ने एक भवन और बाहर खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय निवासी दिनेश कुमार के अनुसार रात करीब 12:20 बजे जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक डंपर भवन से टकराया हुआ था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोग भी दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जुट गई.

मलबे में मिला चालक का शव

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से डंपर को हटाया गया. जांच के दौरान वाहन के अंदर चालक सीट के पीछे रजत (26), निवासी नेपाल, मृत अवस्था में पाया गया. बताया जा रहा है कि वह एक निजी ठेकेदार के अधीन चालक के रूप में काम कर रहा था. हादसे में न सिर्फ भवन को नुकसान पहुंचा, बल्कि पास खड़ी एक अन्य गाड़ी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग हादसे की वजह को लेकर चर्चा करते नजर आए.

RAMPUR DUMPER ACCIDENT
रामपुर में तेज रफ्तार डंपर का कहर (ETV BHARAT)

तेज रफ्तार और लापरवाही बनी वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे की मुख्य वजह डंपर की तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही हो सकती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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रामपुर में सड़क हादसा
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