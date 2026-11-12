रामपुर CRPF कैंप पर हमले के आरोपी की हत्या; बॉडी में 6 गोलियों के निशान, झारखंड के गैंग ने ली जिम्मेदारी
पोस्ट में लिखा गया है कि अदालत से उनके युवा भाइयों को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद इंसाफ कर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 12:22 PM IST
रामपुर: CRPF कैंप पर आतंकी हमला के मामले में फांसी की सजा पाने के बाद अदालत से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोषी को कुल 6 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई है. वहीं, अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राहुल सिंह गैंग द्वारा लिए जाने का दावा वायरल है.
CMO डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि मृतक मोहम्मद शरीफ के शव का दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया है. पोस्टमार्टम की डिटेल जानकारी पुलिस से मिलेगी. बॉडी में मल्टीपल गन शॉट मिले हैं. 6 गोलियां मारी गई हैं. इनमें से कुछ बॉडी में मिलीं और कुछ गोलियां आरपार हो गई थी.
सीएमओ ने बताया कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी. जांच से जुड़ी जानकारी उसी के माध्यम से सामने आएगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट: घटना को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है. झारखंड के राहुल सिंह गैंग के नाम से यह पोस्ट जारी है. इसमें मोहम्मद शरीफ की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.
इतना ही नहीं, पोस्ट के जरिए CRPF कैंप हमले के मामले में शामिल रहे अन्य आरोपियों को भी खुलेआम धमकी दी गई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. 10 नवंबर 2026 को फेसबुक पर राहुल सिंह नाम की आईडी से एक पोस्ट की गई.
इस पोस्ट के ऊपर प्रेस रिलीज लिखा गया है. साथ ही धार्मिक नारे और जोहार झारखंड जैसे नारे लिखे गए हैं. पोस्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर हुए आतंकी हमले में देश के 7 जवान शहीद हुए थे.
वायरल पोस्ट में मोहम्मद शरीफ को उस हमले का आरोपी बताते हुए खजुरिया स्टेशन के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या किए जाने की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.
पोस्ट में लिखा गया है कि अदालत से उनके युवा भाइयों को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने खुद इंसाफ कर दिया. साथ ही हमले में शामिल रहे अन्य लोगों को भी धमकी देते हुए कहा गया है कि वह अपनी तैयारी कर लें. जल्द ही उनका नंबर आने वाला है.
रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद शरीफ हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. साक्ष्यों के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. जल्द ही हत्याकांड का खुलासा होगा.
यह भी पढ़ें: कानपुर सेंट्रल पर चौरीचौरा एक्सप्रेस के 4 कोच डिरेल: बड़ा रेल हादसा टला