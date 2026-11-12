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रामपुर CRPF कैंप पर हमले के आरोपी की हत्या; बॉडी में 6 गोलियों के निशान, झारखंड के गैंग ने ली जिम्मेदारी

मृतक मोहम्मद शरीफ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: CRPF कैंप पर आतंकी हमला के मामले में फांसी की सजा पाने के बाद अदालत से बरी हुए मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोषी को कुल 6 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई है. वहीं, अब इस हत्याकांड की जिम्मेदारी राहुल सिंह गैंग द्वारा लिए जाने का दावा वायरल है.

CMO डॉ. दीपा सिंह ने बताया कि मृतक मोहम्मद शरीफ के शव का दो डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया है. पोस्टमार्टम की डिटेल जानकारी पुलिस से मिलेगी. बॉडी में मल्टीपल गन शॉट मिले हैं. 6 गोलियां मारी गई हैं. इनमें से कुछ बॉडी में मिलीं और कुछ गोलियां आरपार हो गई थी.

सीएमओ ने बताया कि पोस्टमार्टम की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी. जांच से जुड़ी जानकारी उसी के माध्यम से सामने आएगी. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. रामपुर CRPF कैंप पर हमले के आरोपी की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat) सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट: घटना को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है. झारखंड के राहुल सिंह गैंग के नाम से यह पोस्ट जारी है. इसमें मोहम्मद शरीफ की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. इतना ही नहीं, पोस्ट के जरिए CRPF कैंप हमले के मामले में शामिल रहे अन्य आरोपियों को भी खुलेआम धमकी दी गई है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. 10 नवंबर 2026 को फेसबुक पर राहुल सिंह नाम की आईडी से एक पोस्ट की गई.