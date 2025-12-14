रामपुर कोर्ट ने एक ही दोषी को 2 बार सुनाई उम्रकैद की सजा
रामपुर कोर्ट ने हत्या के दोषी को उम्रकैद और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई.
December 14, 2025
रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर ने हत्या के दोषी को एक बार फिर बार उम्र कैद की सजा सुनाई है. तहसील आनी के गांव टीपरी निवासी सेस राम को पहले भी रामपुर अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि ये मामला साल 2016 के एक सनसनीखेज मर्डर केस से जुड़ा हुआ है.
2019 में भी सुनाई थी उम्रकैद की सजा
उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि इसी मामले में साल 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने भी दोषी सेस राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोषी ने हिमाचल हाईकोर्ट में एवं सत्र न्यायालय रामपुर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने फैसले में कुछ खामियां पाई और केस को दोबारा सुनवाई के लिए इसी न्यायलय को वापस भेजा.
दोबारा सुनाई उम्रकैद की सजा
जिसके बाद रामपुर की अदलात ने हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित बिंदुओं के आधार पर आरोपी को सफाई पेश करने का मौका दिया. सभी तथ्यों, सबुतों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को फिर से उम्रकैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है. सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.
2016 में की थी शिक्षक की हत्या
उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि दोषी सेस राम ने साल 2016 में एक अध्यापक को अपने घर बुलाया था. जिसके बाद उसने पहले उस शिक्षक को शराब पिलाई और फिर दराट से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. इसके बाद शव को बोरी में डालकर झाड़ियों में छिपा दिया. अब अदलात ने इस हत्याकांड के दोषी को सजा सुनाई है.