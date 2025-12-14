ETV Bharat / state

रामपुर कोर्ट ने एक ही दोषी को 2 बार सुनाई उम्रकैद की सजा

हत्या मामले में रामपुर कोर्ट का फैसला ( Concept Image )

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर ने हत्या के दोषी को एक बार फिर बार उम्र कैद की सजा सुनाई है. तहसील आनी के गांव टीपरी निवासी सेस राम को पहले भी रामपुर अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि ये मामला साल 2016 के एक सनसनीखेज मर्डर केस से जुड़ा हुआ है. 2019 में भी सुनाई थी उम्रकैद की सजा उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि इसी मामले में साल 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुजा सूद की अदालत ने भी दोषी सेस राम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोषी ने हिमाचल हाईकोर्ट में एवं सत्र न्यायालय रामपुर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. हाईकोर्ट ने फैसले में कुछ खामियां पाई और केस को दोबारा सुनवाई के लिए इसी न्यायलय को वापस भेजा. दोबारा सुनाई उम्रकैद की सजा