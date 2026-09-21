नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पॉक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:50 PM IST
रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी अरुण कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी कुल्लू जिले के आनी का रहने वाला है.
नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ गाड़ी में ले गया दोषी
किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत के उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 26 जून 2025 को 15 साल की बच्ची स्कूल गई थी, लेकिन शाम को वो घर वापस नहीं लौटी. जिसके बाद परिजनों ने हर जगह उसकी तलाश शुरू की. वहीं, इसी पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि अरुण कुमार कथित तौर पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ गाड़ी में ले गया था.
एक महीने पहले भी पीड़िता को गाड़ी में ले गया था दोषी
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल के अनुसार पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि घटना से करीब एक महीने पहले भी अरुण कुमार उसे अपनी गाड़ी में ले गया था और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इस बार भी उसने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए. वहीं, पीड़िता के नाबालिग होने के चलते मामला पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
अदालत में दर्ज किए गए 16 गवाहों के साक्ष्य
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पुलिस ने ने मामला दर्ज करने के बाद जांच पूरी कर चालान अदालत में पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 16 गवाहों के गवाही दर्ज की. साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत आरोपी को कुल 20 साल के कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.