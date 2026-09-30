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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की जेल, हिमाचल में POCSO के दो मामलों में कड़ी सजा

दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की सजा ( CONCEPT IMAGE )

रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 48 साल के आरोपी को 20 साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी के खिलाफ BNS और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी नेपाली मूल का है और शिमला के आस पास के क्षेत्रों में रहता था.



मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता अपनी माता के साथ घटना से कुछ दिन पहले ही नेपाल से रिकांगपिओ आई थी. पीड़िता के दिल में छेद होने के कारण उसकी माता इलाज के लिए उसे भारत लेकर आई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 नवंबर 2024 को पीड़िता की माता काम की तलाश में बाहर गई थी. इसी दौरान पीड़िता पानी भरने के लिए आरोपी के क्वार्टर के समीप बहने वाले झरने से के पास गई. इसी दौरान आरोपी ने नशे की हालत में उसे जबरन अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.