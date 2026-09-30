बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की जेल, हिमाचल में POCSO के दो मामलों में कड़ी सजा
नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 4:54 PM IST
रामपुर बुशहर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 48 साल के आरोपी को 20 साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी के खिलाफ BNS और POCSO अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी नेपाली मूल का है और शिमला के आस पास के क्षेत्रों में रहता था.
मामले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि पीड़िता अपनी माता के साथ घटना से कुछ दिन पहले ही नेपाल से रिकांगपिओ आई थी. पीड़िता के दिल में छेद होने के कारण उसकी माता इलाज के लिए उसे भारत लेकर आई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 6 नवंबर 2024 को पीड़िता की माता काम की तलाश में बाहर गई थी. इसी दौरान पीड़िता पानी भरने के लिए आरोपी के क्वार्टर के समीप बहने वाले झरने से के पास गई. इसी दौरान आरोपी ने नशे की हालत में उसे जबरन अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल फोन से अपनी मां को सारी बात बताई. जिसके बाद मां ने एक नेपाली मूल के व्यक्ति को आरोपी के कमरे की ओर भेजा. कमरे के अंदर से रोने की आवाज सुनाई देने पर दरवाजा खोला गया. इसके बाद पीड़िता की मां ने किन्नौर जिले के थाना रिकांगपिओ में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और जांच पूरी करने के बाद चालान POCSO कोर्ट में पेश किया. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
सगी बेटी के शारीरिक शोषण के दोषी को भी 20 साल की सजा
इसी अदालत ने एक अन्य POCSO मामले में आरोपी को अपनी सगी बेटी का करीब दो से तीन वर्ष तक शारीरिक शोषण करने का दोषी पाए जाने पर 20 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पीड़ित बच्ची की पहचान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. दोनों मामलों में सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने अदालत में पैरवी की.
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