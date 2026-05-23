ETV Bharat / state

रामपुर कोर्ट का फैसला: दो पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा बढ़कर हुई 10 साल, जुर्माना भी 5 लाख किया

मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील: एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने यह फैसला अभियोजन पक्ष द्वारा दायर की गई सजा बढ़ाने की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया है. इससे पहले रामपुर की ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों पिता-पुत्र को सात-सात साल की कैद और पचास-पचास हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी. लेकिन अभियोजन पक्ष ने इस सजा को नाकाफी बताते हुए इसे और बढ़ाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी. इस अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आजम खान और उनके बेटे पर वित्तीय जुर्माना भी कई गुना बढ़ा दिया है.

वहीं उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान की 7 साल की जेल की सज़ा को अदालत ने उतना ही बरकरार रखा है. सपा के इन दोनों बड़े नेताओं की कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.

रामपुर: रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की पहले से तय 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब सीधे 10 साल कर दिया है.

जुर्माना राशि को भी कई गुना बढ़ाया: अदालत ने आजम खान पर लगे 50 हजार रुपये के पुराने जुर्माने को भारी बढ़ोतरी के साथ अब सीधे 5 लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही अब्दुल्लाह आज़म खान की 7 साल की सज़ा को बरकरार रखते हुए उन पर लगा जुर्माना 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया गया है. कानूनी जानकारों के मुताबिक आजम खान और अब्दुल्लाह आज़म के लिए आज का दिन कानूनी तौर पर सबसे मुश्किल भरा साबित हुआ है. ज़िला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि अवर न्यायालय द्वारा दी गई सज़ाओं में विभिन्न धाराओं के तहत यह वृद्धि की गई है.

फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का था मामला: उन्होंने स्पष्ट किया कि मोहम्मद आज़म खान को अब अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सज़ा भुगतनी होगी, जबकि अब्दुल्ला आज़म की अवधि वही रहेगी. जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक पहले विभिन्न धाराओं में दोनों पर केवल 10-10 हजार रुपये का ही आंशिक जुर्माना लगाया गया था. लेकिन अब नई गणना के तहत अदालत ने अब्दुल्ला आज़म खान पर कुल साढ़े तीन लाख रुपये और मोहम्मद आज़म खान पर पांच लाख रुपये का जुर्माना तय किया है. पूरा मामला दो अलग-अलग फर्जी पैन कार्ड तैयार करने और सरकारी स्तर पर उसके अवैध इस्तेमाल से जुड़ा था.

राज्य सरकार की अपील पर आया फैसला: इस जालसाजी के मामले में दोनों नेताओं को कोर्ट द्वारा पहले ही कानूनी रूप से दोषी करार दिया जा चुका था. इसके बाद दोषियों द्वारा सजा के खिलाफ दाखिल की गई अपीलों को इसी साल 20 अप्रैल 2026 को सेशन न्यायालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया था. अपीलों के खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सजा की अवधि को कम मानकर इसे बढ़ाने की मांग के साथ दोबारा अदालत पहुंची थी. सेशन कोर्ट ने गहन समीक्षा के बाद विभिन्न धाराओं में सज़ा बढ़ाते हुए आईपीसी (IPC) की धारा 420 में पहले दी गई 3 साल की सज़ा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया.

इन धाराओं में बढ़ाई गई सज़ा: इसके साथ ही सबसे गंभीर धारा 467 में पहले की 7 साल की सज़ा को बढ़ाकर अब सीधे 10 साल के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया गया है. इसी क्रम में धारा 468 में सजा को 3 साल से बढ़ाकर 7 साल और धारा 471 में 2 साल की सज़ा को बढ़ाकर 3 साल किया गया है. आपराधिक साजिश से जुड़ी धारा 120बी में भी पहले की 1 साल की सज़ा को बढ़ाकर अब 3 साल कर दिया गया है. फर्जी दस्तावेज़ और धोखाधड़ी के मामले में अदालत के इस फैसले को रामपुर की राजनीति में बेहद अहम और दूरगामी माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें- 98 साल पुराना यूपी विधानसभा भवन होगा रिटायर, लखनऊ में इस जगह बनेगा 100 करोड़ का शानदार भवन, नई संसद जैसा खूबसूरत होगा