पत्नी साबित नहीं कर पाई घरेलू हिंसा का आरोप, कोर्ट ने भरण-पोषण याचिका की खारिज
महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 1:39 PM IST
रामपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बुशहर की अदालत ने एक मामले में स्पष्ट किया कि अगर पत्नी घरेलू हिंसा के आरोप साबित नहीं कर पाती है, तो वो भरण-पोषण राशि (maintenance amount) पाने की हकदार नहीं होगी. रामपुर की अदालत ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मनोहर सिंह बनाम द्रौपती देवी (2021) के फैसले का हवाला भी दिया.
महिला के पति पर गंभीर आरोप
मामले में रामपुर क्षेत्र की एक महिला ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 12 के तहत अपने पति के खिलाफ संरक्षण आदेश, भरण–पोषण, आवास व्यवस्था और धारा 22 के तहत मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था. पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसे जरूरी खर्च, भोजन, दवा और कपड़े तक मुहैया नहीं करवा रहा है. साथ ही उसके साथ मारपीट करता है और उसे धमकियां भी देता है.
पति ने आरोपों से किया इनकार
वहीं, दूसरी ओर पति ने कोर्ट में इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया. पति ने बताया कि उनकी शादी के दो साल बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया था. इसके अलावा उसकी पत्नी बिना कोई कारण बताए उसे और नाबालिग बेटे को छोड़कर चली गई. पति ने कोर्ट में बताया कि वो खुद एक पूर्व सैनिक है और कानून का पूरा सम्मान करता है. उसने अपनी पत्नी के नाम पर एफडी, जीपीएफ ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस भी करवाए हैं.
महिला के साथ है पति का जॉइंट अकाउंट
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि उसका पति अपने पेंशन अकाउंट से जॉइंट अकाउंट में पैसे भेजता था. साथ ही, ये भी सामने आया कि महिला पंचकूला में नौकरी कर रही है और प्रति माह करीब 10 से 15 हजार रुपए कमा रही है. महिला साल 2020 से पति से अलग रह रही है और फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका भी दायर कर चुकी हैं.
कोर्ट ने खारिज किया आवेदन
रामपुर की अदालत ने कहा कि आवेदिका ने ऐसे कोई साक्ष्य पेश न कर सकी, जिनसे घरेलू हिंसा की पुष्टि हो सके. अदालत के मुताबिक, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005 का उद्देश्य घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं को राहत देना है, क्योंकि इस मामले में घरेलू हिंसा के दावे साबित नहीं हुए, इसलिए पत्नी की भरण-पोषण समेत अन्य मांगे स्वीकार्य नहीं हैं. अदालत ने अंत में महिला के आवेदन को खारिज कर दिया.