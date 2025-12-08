ETV Bharat / state

पत्नी साबित नहीं कर पाई घरेलू हिंसा का आरोप, कोर्ट ने भरण-पोषण याचिका की खारिज

रामपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर बुशहर की अदालत ने एक मामले में स्पष्ट किया कि अगर पत्नी घरेलू हिंसा के आरोप साबित नहीं कर पाती है, तो वो भरण-पोषण राशि (maintenance amount) पाने की हकदार नहीं होगी. रामपुर की अदालत ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मनोहर सिंह बनाम द्रौपती देवी (2021) के फैसले का हवाला भी दिया.

महिला के पति पर गंभीर आरोप

मामले में रामपुर क्षेत्र की एक महिला ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 12 के तहत अपने पति के खिलाफ संरक्षण आदेश, भरण–पोषण, आवास व्यवस्था और धारा 22 के तहत मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में आवेदन दिया था. पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसे जरूरी खर्च, भोजन, दवा और कपड़े तक मुहैया नहीं करवा रहा है. साथ ही उसके साथ मारपीट करता है और उसे धमकियां भी देता है.

पति ने आरोपों से किया इनकार

वहीं, दूसरी ओर पति ने कोर्ट में इन सभी आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया. पति ने बताया कि उनकी शादी के दो साल बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया था. इसके अलावा उसकी पत्नी बिना कोई कारण बताए उसे और नाबालिग बेटे को छोड़कर चली गई. पति ने कोर्ट में बताया कि वो खुद एक पूर्व सैनिक है और कानून का पूरा सम्मान करता है. उसने अपनी पत्नी के नाम पर एफडी, जीपीएफ ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और ग्रुप इंश्योरेंस भी करवाए हैं.