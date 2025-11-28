ETV Bharat / state

आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत; अमर सिंह की ओर दर्ज कराए गए मुकदमे में दोष मुक्त

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है. पूर्व राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को आजम खान को दोषमुक्त करार दिया. इस निर्णय से सपा कार्यकर्ताओं और आज़म समर्थकों में खुशी की लहर है.

क्या था मामला?

बता दें कि आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस टिप्पणी को लेकर अमर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए 2019 में लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था. आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में दोबार फिर ऐसी ही विवादित बयान दिया था. जिसके कारण केस को लखनऊ से ट्रांसफर करके रामपुर के अजीमनगर थाने में भेज दिया गया.