आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत; अमर सिंह की ओर दर्ज कराए गए मुकदमे में दोष मुक्त

पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था

रामपुर विवादित बयान मामले में आजम खान हुए दोषमुक्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 5:37 PM IST

रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को एक मामले में कोर्ट से राहत मिली है. पूर्व राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को आजम खान को दोषमुक्त करार दिया. इस निर्णय से सपा कार्यकर्ताओं और आज़म समर्थकों में खुशी की लहर है.

क्या था मामला?
बता दें कि आजम खान ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था. इस टिप्पणी को लेकर अमर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए 2019 में लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था. आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में दोबार फिर ऐसी ही विवादित बयान दिया था. जिसके कारण केस को लखनऊ से ट्रांसफर करके रामपुर के अजीमनगर थाने में भेज दिया गया.

विनोद कुमार शर्मा, एडवोकेट, (आजम खान पक्ष) (Video Credit; ETV Bharat)
जानिए फैसले तक की पूरी प्रक्रिया: पुलिस ने विवेचना पूरी कर एलीगेशन लेटर कोर्ट में दाखिल किया. इसके बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चली. मंगलवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी हो गई थी. अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट ने आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब भी किया लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.

आजम खान के अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ये मुकदमा लखनऊ में दर्ज हुआ था. क्योंकि बयान आजम खान ने रामपुर में दिया था तो उसको देखते हुए केस लखनऊ से रामपुर थाना अजीमनगर में ट्रांसफर कर दिया गया. इस मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त करार दिया है.

यह भी पढ़ें: सपा नेता आजम खान के केस की सुनवाई से जज समीर जैन हटे, अपने कोर्ट से किया रिलीज

रामपुर आजम खान न्यूज
