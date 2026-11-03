ETV Bharat / state

स्मृति शेष: एसपीजी के शानदार अफसर, राजीव गांधी और चंद्रशेखर से मिला मान, चार बार जीता चुनाव, जानिए एमएलए नंदलाल का सफर

रामपुर से चार बार विधायक नंदलाल का निधन ( ETV Bharat )

शिमला: मंगलवार 3 नवंबर की सुबह हिमाचल की राजनीति में एक अमंगलकारी खबर आई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चार बार विधायक चुने गए नंदलाल का निधन हो गया. बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी नंदलाल कुछ समय से बीमार चल रहे थे. वे शिमला के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटी में उपचाराधीन थे. आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा है.

रामपुर से चार बार विधायक नंदलाल का निधन

नंदलाल के निधन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस नेताओं और भाजपा नेताओं ने गहरा दुख जताया है. शिमला जिला की रामपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले नंदलाल का व्यक्तित्व बहुआयामी था. वे एसपीजी अधिकारी के तौर पर पूर्व पीएम राजीव गांधी और चंद्रशेखर आदि की सुरक्षा में रहे. उन्होंने बतौर एसपीजी अधिकारी कई अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में सुरक्षा को मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई. वर्ष 1982 के एशियाड खेलों में सुरक्षा व्यवस्था में नंदलाल का सराहनीय योगदान रहा. आईटीबीपी में काम करने के दौरान वे आतंकवाद से प्रभावित जेएंडके में भी सेवारत रहे. एमएलए नंदलाल का सफर नंदलाल का जन्म शिमला जिला के रामपुर के देवठी में वर्ष 1954 में हुआ था. उच्च शिक्षित नंदलाल ने राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री हासिल की थी. बाद में वे आईटीबीपी में शामिल हो गए. यहां वे कमांडो दस्ते में सेवारत थे. जेएंडके में नंदलाल ने दो बार आईटीबीपी बटालियन की कमांड संभाली थी. राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन हुआ तो नंदलाल वहां चले गए. एसपीजी में उन्होंने बारह साल तक सेवाएं दी. वे वर्ष 1985 से लेकर 1997 तक एसपीजी में रहे. इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी और चंद्रशेखर की सुरक्षा का जिम्मा उठाया. उन्हें दोनों प्रधानमंत्रियों से अनुकरणीय सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र मिले. नंदलाल ने 1982 एशियाड गेम्स, 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आयोजन और 1984 में कॉमनवेल्थ सम्मेलन में सुरक्षा का जिम्मा उठाने में अहम योगदान दिया था. वर्ष 2007 में नंदलाल ने वीआरएस ले ली और राजनीति में आ गए. वे कांग्रेस में शामिल हो गए. वर्ष 2007 से लेकर वर्तमान तक वे लगातार चार बार विधायक चुने गए. पिछले कार्यकाल में 2013 से 2017 तक वे सीपीएस रहे. मौजूदा सरकार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें सातवें राज्य वित्त आयोग का प्रमुख बनाया था. अंतरराष्ट्रीय लवी मेले की गतिविधियां 2 दिन के लिए स्थगित (Press Note) नंदलाल को मिले कई सम्मान