रामपुर से चार बार विधायक रहे नंदलाल का निधन, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जयराम ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख
उनके निधन से रामपुर ने एक ऐसे जनप्रतिनिधि को खो दिया, जिन्होंने लंबे समय तक जनता की आवाज बनकर विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:59 AM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का निधन हो गया है. 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से रामपुर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
चार बार विधायक रहे नंदलाल का निधन
नंदलाल अपने राजनीतिक जीवन में चार बार विधायक चुने गए. उन्होंने वर्ष 2007 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीतिक सफर शुरू किया. इसके बाद वर्ष 2012, 2017 और 2022 में लगातार जीत दर्ज कर रामपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. इस तरह उन्होंने लगातार चार विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की. वे पूर्व में स्वास्थ्य मुख्य संसदीय सचिव (CPS) के पद पर भी रहे थे.
CM सुक्खू ने जताया दुख
वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने शोक संदेश में कहा कि, "रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नंद लाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. नंद लाल जी अपने उसूलों पर अडिग रहने वाले और पार्टी के प्रति निष्ठावान नेता थे. उनका स्पष्ट विचारों वाला व्यक्तित्व सदैव याद किया जाएगा. वह सार्वजनिक जीवन में समाज के प्रति समर्पित रहे. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस कठिन घड़ी में धैर्य एवं संबल दें. मेरी गहरी संवेदनाएँ शोक-संतप्त परिवार के साथ हैं."
डिप्टी सीएम ने व्यक्त की संवेदनाएं
वहीं, हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दुख जताते हुए लिखा है, "विधानसभा में हमारे साथी एवं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक व 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री नंद लाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. नंद लाल जी ने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा और रामपुर के विकास के लिए समर्पित किया. उनके निधन से प्रदेश ने एक समर्पित जनसेवक और हमने अपना एक साथी खो दिया है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों एवं शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."
नेता प्रतिपक्ष ने भी जताया दुख
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लिखा है, "रामपुर के विधायक आदरणीय नंद लाल जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवारजनों एवं समर्थकों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें."
वहीं, अधिकारियों ने भी उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि नंद लाल एक सज्जन, नेकदिल, उदार और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के धनी थे. वे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति हमेशा सहयोगात्मक रवैया रखते थे. जरूरत के समय उनका सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहता था. उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और सभी के साथ आत्मीय व्यवहार को हमेशा याद रखा जाएगा. शोक संदेशों में दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है.
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