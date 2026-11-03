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रामपुर से चार बार विधायक रहे नंदलाल का निधन, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जयराम ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख

रामपुर विधायक नंदलाल का निधन ( FILE )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदलाल का निधन हो गया है. 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन से रामपुर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

चार बार विधायक रहे नंदलाल का निधन