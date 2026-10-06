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रामपुर सपा सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष की PC को आजम खान के करीबी सपा नगर अध्यक्ष ने बताया गलत

रामपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेसवार्ता को लेकर अब सियासी घमासान. ( ETV Bharat )

रामपुर : रामपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेसवार्ता को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. जिस प्रेसवार्ता में सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित समेत दोनों दलों के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी, अब उसी प्रेसवार्ता पर समाजवादी पार्टी के भीतर से ही सवाल खड़े होने लगे हैं.

खास बात यह है कि सवाल उठाने वाले कोई दूसरे दल के नेता नहीं, बल्कि आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा हैं. आसिम राजा ने साफ कहा कि कांग्रेस के साथ इस तरह की संयुक्त प्रेसवार्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया था. आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा. (ETV Bharat) दरअसल, रामपुर में सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता की थी. इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई. लेकिन अब इस प्रेसवार्ता को लेकर सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने सवाल खड़े कर दिए हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय से जो निर्देश उन्हें प्राप्त हुए थे, उनमें कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता करने का कोई आदेश नहीं था. आसिम राजा का कहना है कि अगर पार्टी की ओर से गठबंधन के आधार पर कोई संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित करने का निर्देश होता, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी वहां मौजूद होते.