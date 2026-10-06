रामपुर सपा सांसद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष की PC को आजम खान के करीबी सपा नगर अध्यक्ष ने बताया गलत
सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा की प्रेसवार्ता को सपा नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने गलत बताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:43 AM IST
रामपुर : रामपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेसवार्ता को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है. जिस प्रेसवार्ता में सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित समेत दोनों दलों के नेताओं ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी थी, अब उसी प्रेसवार्ता पर समाजवादी पार्टी के भीतर से ही सवाल खड़े होने लगे हैं.
खास बात यह है कि सवाल उठाने वाले कोई दूसरे दल के नेता नहीं, बल्कि आजम खान के बेहद करीबी माने जाने वाले सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा हैं. आसिम राजा ने साफ कहा कि कांग्रेस के साथ इस तरह की संयुक्त प्रेसवार्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया गया था.
दरअसल, रामपुर में सपा सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमिल कुमार शर्मा उर्फ निक्कू पंडित के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता की थी. इस दौरान 2027 के विधानसभा चुनाव समेत कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई.
लेकिन अब इस प्रेसवार्ता को लेकर सपा के नगर अध्यक्ष आसिम राजा ने सवाल खड़े कर दिए हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय से जो निर्देश उन्हें प्राप्त हुए थे, उनमें कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता करने का कोई आदेश नहीं था.
आसिम राजा का कहना है कि अगर पार्टी की ओर से गठबंधन के आधार पर कोई संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित करने का निर्देश होता, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी वहां मौजूद होते.
उन्होंने कहा कि रामपुर में जो कुछ हुआ, वह पार्टी के निर्देश के मुताबिक नहीं था. उनके मुताबिक यह सांसद की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन पार्टी की ओर से इस तरह की संयुक्त प्रेसवार्ता का कोई निर्देश नहीं दिया गया था.
आसिम राजा ने यह भी दावा किया कि दूसरे जिलों में भी सपा सांसदों द्वारा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ इस तरह की संयुक्त प्रेसवार्ता किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है.
उन्होंने कहा कि रामपुर की इस प्रेसवार्ता से पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच गलत संदेश गया है.
वहीं, जब पत्रकारों ने आसिम राजा से प्रेसवार्ता के दौरान ‘अब्दुल’ शब्द को लेकर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी द्वारा जताई गई नाराज़गी पर सवाल किया, तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
आसिम राजा ने कहा कि जब वह पूरी प्रेसवार्ता को ही पार्टी के निर्देश के खिलाफ मानते हैं, तो उसमें कही गई बातों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने दावा किया कि उस प्रेसवार्ता में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई बातें गलत कही गई हैं.
फिलहाल रामपुर की सियासत में सपा सांसद की कांग्रेस के साथ हुई संयुक्त प्रेसवार्ता को लेकर पार्टी के भीतर से उठे इन सवालों ने नई चर्चा जरूर छेड़ दी है. अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या इस प्रेसवार्ता को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है.