ETV Bharat / state

6 दिनों से अंधेरे डूबे हैं हिमाचल के ये पंचायतें, विभागीय कार्य में देरी से बढ़ी परेशानी, ग्रामीणों ने उठाया खुद जिम्मा

बिजली आपूर्ति बहाली के लिए ग्रामीणों ने किया श्रमदान ( ETV Bharat )

सोमवार से दोनों पंचायतों में बिजली गुल होने के कारण ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. मोबाइल चार्ज न होने और नेटवर्क की समस्या के चलते बाहर पढ़ाई कर रहे बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है. बिजली पर निर्भर दैनिक कार्यों के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.

रामपुर: शिमला जिले के निरमंड उपमंडल की चायल और जुआगी पंचायतों में पिछले छह दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण हजारों ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क संपर्क बाधित होने के बाद अब विद्युत संकट ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है. लंबे समय से बिजली बहाल न होने पर ग्रामीणों ने विभाग का इंतजार करने के बजाय खुद ही मोर्चा संभाल लिया और श्रमदान कर विद्युत बहाली के कार्य में जुट गए.

विद्युत आपूर्ति बहाल करने में हो रही देरी को देखते हुए चायल-जुआगी के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से श्रमदान शुरू किया. ग्रामीणों ने विद्युत बहाली के लिए जरूरी खंभे, तार और अन्य सामग्री घटनास्थल तक पहुंचाई. इसके साथ ही नए खंभे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य भी शुरू कर दिया गया.

इस श्रमदान में जुआगी पंचायत के प्रधान ओम प्रकाश ठाकुर, बीडीसी चायल-जुआगी डीम मौन सिंह राजू, जुआगी वार्ड सदस्य राजेश्वर ठाकुर, विद्युत विभाग के लाइनमैन ज्योति प्रकाश ठाकुर, चायल के पूर्व उपप्रधान ओम प्रकाश ठाकुर, वार्ड सदस्य सगोफा जोगेंद्र सिंह पप्पू, वार्ड सदस्य दवाह जितेंद्र ठाकुर, घनश्याम मानक, मंजू, तिलक ठाकुर, सूर्या सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भाग लिया.

श्रमदान करके ग्रामीणों ने लगाए खंभे और पहुंचाई बिजली तार (ETV Bharat)

ग्रामीण राजेश ठाकुर ने बताया, "6 दिन से लाइट ना होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है. फोन बंद पड़े हुए हैं और अपनों से भी कोई संपर्क नहीं कर पा रहे हैं". जितेंद्र ठाकुर ने बताया, "बिजली ना होने के कारण न तो स्कूली बच्चे पढ़ पा रहे हैं और न ही फोन से जुड़े कोई कार्य हो पा रहे हैं. विभाग से अपील है कि जल्द बिजली बहाल करे. ग्रामीण भी एकजुट होकर इनका सहयोग कर रहे हैं".

मौसम साथ दे तो जल्द बिजली बहाली की उम्मीद

विद्युत विभाग निरमंड डिविजन के सहायक अभियंता अश्वनी शर्मा ने बताया, "शनिवार को विद्युत बहाली के लिए आवश्यक सामग्री मौके पर पहुंचा दी गई है और काम शुरू कर दिया गया है. यदि मौसम अनुकूल रहा तो शनिवार शाम तक या रविवार सुबह तक विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. विद्युत आपूर्ति बहाल करने में सहयोग देने के लिए चायल और जुआगी पंचायत के ग्रामीणों का आभार".

ये भी पढ़ें: छुट्टी के दिन पंचायत घर में तीन सचिवों और महिला प्रधान पर जाम छलकाने के आरोप, लोगों ने पकड़ा 'महफिल का सामान'