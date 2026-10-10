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रामपुर में दिनदहाड़े खूनी खेल: कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे 25 वर्षीय युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या

मिलक खानम थाना क्षेत्र में हुआ वारदात, मौके पर पहुंची पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: रामपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. कार सवार हमलावरों ने मिलक खानम-बिलासपुर मार्ग पर कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर स्थित एक कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे 25 वर्षीय नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक के सीने पर चार राउंड फायर किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार से बिलासपुर की ओर फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

पुलिस और अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण: पूरा मामला रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र का है, जहां टाहकलां गांव निवासी निशान सिंह के इकलौते बेटे नवजोत सिंह का कार वॉश प्रेशर सेंटर है. शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे जब नवजोत अपने सेंटर पर बैठे थे, तभी कार सवार कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मिलक खानम थानाध्यक्ष नरेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. कुछ देर बाद क्षेत्राधिकारी हर्षिता सिंह ने भी मौका-ए-वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.