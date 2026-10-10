रामपुर में दिनदहाड़े खूनी खेल: कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे 25 वर्षीय युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या
रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र में कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे युवक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:45 PM IST
रामपुर: रामपुर जिले में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है. कार सवार हमलावरों ने मिलक खानम-बिलासपुर मार्ग पर कुम्हरिया कलां गांव के अड्डे पर स्थित एक कार वॉशिंग सेंटर पर बैठे 25 वर्षीय नवजोत सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक के सीने पर चार राउंड फायर किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार से बिलासपुर की ओर फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.
पुलिस और अधिकारियों ने किया घटनास्थल का निरीक्षण: पूरा मामला रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र का है, जहां टाहकलां गांव निवासी निशान सिंह के इकलौते बेटे नवजोत सिंह का कार वॉश प्रेशर सेंटर है. शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे जब नवजोत अपने सेंटर पर बैठे थे, तभी कार सवार कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला बोल दिया. घटना की जानकारी मिलते ही मिलक खानम थानाध्यक्ष नरेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे. कुछ देर बाद क्षेत्राधिकारी हर्षिता सिंह ने भी मौका-ए-वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
शादी से जुड़ा एंगल और पारिवारिक विवाद आया सामने: इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस के सामने एक नया पहलू भी सामने आया है. नवजोत सिंह ने अपने से करीब 10 साल बड़ी यानी लगभग 40 वर्ष की एक ऐसी महिला से शादी की थी जिसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी थे. चर्चा है कि इसी वजह से महिला के परिवारवालों से युवक का पुराना विवाद चल रहा था और परिजन इसी रंजिश को हत्या की मुख्य वजह मान रहे हैं. चूंकि नवजोत अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए इस पारिवारिक एंगल को आधार बनाकर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है.
चार राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई: अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि नवजोत की शादी और उसके बाद उपजे विवाद के चलते यह वारदात हुई है. घटनास्थल पर चार राउंड फायरिंग होने की बात सामने आई है, जिनमें से तीन गोलियां युवक को लगने की जानकारी मिली है. हालांकि, शरीर पर लगी गोलियों की वास्तविक संख्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से पड़ताल कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
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