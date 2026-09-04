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100 पदों पर निकली भर्ती, शिमला में होगा इंटरव्यू, जानें कौन-कौन कर सकता है आवेदन

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक सुनहरा अवसर सामने आया है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला द्वारा उप रोजगार कार्यालय रामपुर में आगामी 8 सितंबर, 2026 को एक विशाल कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. यह इंटरव्यू प्रातः 11:00 बजे शुरू होगा, जिसमें निजी क्षेत्र की नामी कंपनी युवाओं को नौकरी का मौका देगी.

जिला रोजगार अधिकारी शिमला, प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन जिले के बद्दी स्थित 'ऑरो टेक्सटाइल' (Auro Textiles) द्वारा मशीन ऑपरेटर के 100 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए 10वीं पास या आईटीआई (ITI) होल्डर अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है.

वेतन के साथ रहने की भी सुविधा देगी कंपनी

इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी समान रूप से पात्र हैं. कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को 13,500 रुपये प्रति माह वेतन के साथ-साथ रहने के लिए आवास (Accommodation) की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जो बद्दी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी.