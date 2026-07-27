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मिल्कफेड ने दूध खरीद के नए गुणवत्ता मानक किए जारी, जानें क्या हैं गाइडलाइन

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश सरकार और मिल्कफेड ने दुग्ध उत्पादकों के लिए दूध खरीद (प्रोक्योरमेंट) संबंधी गुणवत्ता मानकों को स्पष्ट करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और किसानों में व्याप्त भ्रम को दूर करना है. अब मिल्कफेड केवल वही दूध खरीदेगा, जिसमें न्यूनतम 3.5 प्रतिशत फैट और 7.5 प्रतिशत एसएनएफ (सॉलिड्स-नॉट-फैट) की मात्रा होगी. इससे कम गुणवत्ता वाला दूध खरीद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दत्तनगर मिल्क प्लांट के प्रबंधक ऋषि चंदेल ने बताया कि कई दुग्ध उत्पादकों के बीच लैक्टोमीटर रीडिंग को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि लैक्टोमीटर रीडिंग केवल एसएनएफ की गणना का एक आधार है, न कि दूध को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम मानदंड, इसलिए यदि किसी दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग 26 डिग्री से कम है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस दूध को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. यदि दूध में फैट की मात्रा अधिक है और परीक्षण के दौरान उसमें न्यूनतम 7.5 प्रतिशत एसएनएफ पाया जाता है, तो 25 डिग्री या उससे कम लैक्टोमीटर रीडिंग होने पर भी वो दूध निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्वीकार किया जाएगा. इससे अधिक फैट वाले दूध उत्पादकों को किसी प्रकार की अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।